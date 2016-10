Villingen-Schwenningen "Wir wollen erstes Haus am Platz sein"

Villingen-Schwenningen. Nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch für die Stadt war es eine Zeit des Bangens. Nachdem der Schwarzwälder Bote exklusiv berichtet hatte, dass das Mercure-Hotel Ende Februar seinen Standort in bester Innenstadtlage aufgeben möchte, war es wochenlang fraglich, wie die Zukunft des renovierungsbedürftigen Hotels aussehen wird. Genau über jene Berichterstattung ist Jung-Hotelier Marcus Maximilian Wöhrl auf die Herberge im hochwertigen Segment aufmerksam geworden, wie er kurz nach der Vertragsunterzeichnung im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten erklärt. "Wir haben zwei sehr gute Gespräche geführt und waren nach weniger als zwei Wochen einig", erklärt Wöhrl, der damit das 13. Objekt der deutschen Hotelkette übernehmen wird.

Für das, neben Stuttgart, erst zweite Dormero-Hotel in Baden-Württemberg sind derweil größere Veränderungen geplant. Das Hotel soll stockwerkweise im laufenden Betrieb saniert werden, um dem Hotel "den typisch, modernen Dormero-Charme zu verleihen." Investiert wird hier laut seinen Angaben eine Summe im mittleren sechsstelligen Bereich. Denn die Ausrichtung für den Chef der ausgefallenen Hotel-Kette ist klar: "Wir wollen erstes Haus am Platz sein!" Deshalb soll das Haus zukünftig in die 4,5-Hotelsterne-Kategorie aufsteigen und "zur Nummer 1 in Villingen-Schwenningen und im Umkreis" werden.

Doch warum, neben dem Hotel am Berliner Ku’damm in Hannover, Halle oder an der Frankfurter Messe, nun Villingen-Schwenningen? "Wir sehen hier extremes Potenzial", macht der Geschäftsführer deutlich. Die Stadt hätte einen "unfassbaren Charme", für Wöhrl sei die Übernahme des Mercure eine "großartige Chance".