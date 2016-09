Villingen-Schwenningen "Wir wollen das Land weiter entwickeln"

Es geht zunächst um die Gefahrenminimierung auf der Dauchinger Straße. Die ist im Winter wegen Glatteis und im Sommer wegen der engen Kurven gefährlich. Die Lösung des Problems an der Teilumfahrung würde natürlich Flächen verbrauchen. Deshalb muss hier abgewogen werden, wie immer in der Politik. Das Gewerbegebiet dort ist ein riesiges Erfolgsmodell und hat eine gute und für alle funktionierende Lösung verdient.

Sie sind ja von Beruf Landwirt. Welche erlernten Fähigkeiten helfen Ihnen denn besonders bei der Arbeit am Tisch der Volksvertreter?

So wie die Natürlichkeit des Bodens, des Wachstums der Grasnarbe, so muss ich auch Politik betreiben. Manchmal mit mehr Elan, wenn der Regen kommt und manchmal mit einem Lächeln, wenn die Sonne scheint, dann gibt es auch einen natürlichen Ertrag.

Hand aufs Herz: Wie tief ist das Haifischbecken der Politik für einen Mann vom Land, der Äcker pflügen und Wälder bewirtschaften kann?

Ha – wer mit dem Herz und dem Verstand Politik macht, das ist die beste Dienstleistung für die Menschen in diesem Land. Unersetzbar ist meine praktische Erfahrung und die Verwurzelung mit der Natur.

Der Verkehrsausschuss ist ja eine schöne Plattform, um das Projekt Ausbau der Bundesstraße 523 bei Villingen und Mönchweiler endlich voranzubringen. Oder sind Ihnen die Umfahrung Niedereschach oder das Projekt Umgehung Marbach-Brigachtal erstrebenswerter?

Also: Zunächst sind das gleichrangig wichtige Punkte für die Region. Wie auch das Thema Gäubahn. Wichtig ist, dass sich die Regionen mehr artikulieren, sich noch mehr bemerkbar machen. Wenn hier politischer Druck entsteht, bin ich zuversichtlich, dass die Gäubahn doch noch in den vordringlichen Bedarf kommt bei den Projektplanungen. Wichtig ist beim Thema Gäubahn auch die Arbeit des Kollegen Frei in Berlin. Ich muss ihn dabei thematisch unterstützen, wir stimmen uns dazu natürlich eng ab, beispielsweise in den Kreisvorstandssitzungen. Bei manchen Punkten ist es wichtig, diese immer wieder anzusprechen, auch wenn das leidig ist.

Wie ist eigentlich aus Ihrer Sicht das Miteinander zwischen grünen und schwarzen Abgeordneten in der Landeshauptstadt, jetzt, wo die beiden Konkurrenz-Parteien in einer Regierung zusammengeschraubt sind?

Das bedarf einer persönlichen Überwindung. Wir haben ja auch Wahlkampf gegeneinander gemacht. Ich war ja beispielsweise kein Sympathisant von Minister Herrmann und seiner Art. Die Wahlperiode dauert jetzt aber fünf Jahre, das Miteinander mit dem Minister ist jetzt aber so, dass ich zuversichtlich bin. Wir sprechen konstruktiv und die Umgangsformen sind eine Grundlage, dass das ein Miteinander für fünf Jahre sein kann. Wir wollen das Land ja nicht nur fünf Jahre verwalten, sondern auch gestalten im Sinne einer Weiterentwicklung.

Ihr Stellvertreter als Ausschussvorsitzender ist ja ein Abgeordneter der AfD. Wie kommt man hier miteinander klar?

Also menschlich ist das okay, er ist Speditionsunternehmer. Inhaltlich kann ich aber derzeit noch gar nichts sagen. Da fehlt mir die Erfahrung.

Welche Ziele der Region wollen Sie in den kommenden Jahren erreichen?

Gut, der ländliche Raum muss seinen Stellenwert weiter erhalten, wir brauchen hier mehr Vernetzung bei den Verkehrswegen. Gefragt ist mehr Dezentralisierung, das prägt ja auch Baden-Württemberg von Grund auf. Beim Thema Flächenverbrauch müssen wir achtgeben, das kann in der Form so nicht weitergehen, das muss minimiert werden im Sinne der Umwelt. Ich denke hier beispielsweise an mehrgeschossiges Bauen, das kann eine Lösung sein, wenn es im Einzelfall in die Höhe geht. Das kann in Hanglagen wie bei uns im Schwarzwald ein Weg sein. Dann ist da der Bevölkerungsrückgang in manchen Schwarzwaldregionen. Kommunen wie Triberg, Schonach und Schönwald dürfen nicht entleert werden. Wir reden deshalb über einen Flächenfaktor beim Finanzausgleich. Der Finanzausgleich darf sich nicht nur an der Einwohnerzahl orientieren. Das ist schon im vergangenen Jahr ein Thema unserer CDU-Fraktion gewesen.

Lärmschutz wird ein immer größeres Thema. Villingen und Mönchweiler werden beispielsweise von der Bundesstraße zerschnitten. Andere Städte sind da weiter. Hornberg, Tuttlingen haben Tunnels und Straßenbauten realisiert, um solche Themen zu lösen. Gibt es dort fixere Abgeordnete oder wie kommt das?

Villingen ist in seiner kommunalen Entwicklung so gewachsen. Mönchweiler ist ja sehr gut gelöst. Eine Seite mit Wohnen, die andere Seite mit Gewerbe. Ich bin mit Mönchweiler im Gespräch. Um Lärmschutzwände aufstellen zu können, dauert es aber noch. Ich bin da hinterher.

Ärgert es Sie nicht doch ein wenig, dass das von der CDU ursprünglich bekämpfte Thema Nationalpark eine große, auch touristische Anziehungskraft zu entfalten beginnt?

Ich habe nach wie vor zum Nationalpark eine kritische Haltung. Ich verwehre mich nicht gegenüber Rückzugsgebieten. Mit erscheint das aber zu pompös, was da geplant ist. Zumal dann, wenn sich jetzt herauszustellen scheint, dass einige Erfordernisse überhaupt nicht in den Kostenkalkulationen enthalten sind. 90 Bedienstete sollen hier arbeiten, ein Millionenaufwand pro Jahr, da kann ein Besuchermagnet entstehen. Man muss aber auch die Einschränkungen sehen, die es hier gibt, etwa für expansionswillige Betriebe. Ein Parkplatz für Millionen Euro – aber ein Landwirt, der nicht landschaftstypisch baut, bekommt keine Genehmigung. Das passt doch nicht zusammen.

Dann gibt es noch das Unesco-Biosphärengebiet Südschwarzwald zwischen Todtnau und Schönau, unsere Region hingegen bleibt auch hier außen vor. Ist das perspektivisch gut?

Es gibt ja nicht nur Begeisterung über diese Gebiete. Schauen Sie nur in die Gemeinde Feldberg. Dort beteiligt man sich nicht, weil die Kommune sich nicht in ihren Entwicklungsmöglichkeiten einschränken will.

Zurück zum Verkehrsausschuss: Hier muss man sich ja auch über die zukünftige Mobilität Gedanken machen. Gerade im ländlichen Raum sind Elektrofahrzeuge wenig vertrauenserweckend. Viele Steigungen fressen die Batterie leer, im Winter nagt die Kälte am eingespeicherten Saft. Was muss hier geschehen?

Das Thema Speicherung von Energie stellt den Wissenschaftsstandort vor große Herausforderungen. Bei der Batterietechnik für Elektrofahrzeuge muss die Forschung und Entwicklung noch vorankommen. Man muss aber sehen, dass zum Beispiel die E-Bikes für die ältere Generation ein tolles Thema sind. Die etwas schwierigere Topografie ist auf einmal wieder zu bewältigen. Man kommt wieder an Stellen, die mit dem normalen Fahrrad nicht mehr erreichbar sind. Im ländlichen Raum wird die Straße ein wichtiges Verkehrsmittel bleiben. Car-Sharing sind aber gute Ergänzungen – dort wo es funktioniert. Bei den laufenden Car-Sharing-Projekten bin ich auf die Auswertungen gespannt. Fest steht: Wir müssen uns für Veränderungen aufgeschlossen zeigen.

Was bringt eigentlich ein Ausbau des Ringzugs?

Ich bin hier für eine behutsame Weiterentwicklung. Wünschen würde ich mir, wenn ein Ausbau Richtung Triberg möglich wäre. Man muss hier auch solche Gebiete wie Peterzell und das Gebiet Hagenmoos im Blick behalten, wo sich große Firmen niedergelassen haben. Es ist sinnvoll, wenn die Ortenauer S-Bahn eines Tages bis Triberg fährt. Ist das gut vernetzt, nutzen das auch mehr Bürger.

Ein großes Thema für viele Bürger ist das der öffentlichen Sicherheit. Es gibt immer noch viele Einbrüche, was muss sich hier tun?

Es müssen zum Beispiel dauerhafte Strukturen bei der Polizei geschaffen werden, die den Wohnungseinbruch bekämpfen. Doch das hat ja noch weitere Ursachen. Zu den Einbrüchen kommt die weltpolitische Entwicklung mit den Flüchtlingsströmen, viele Bürger sehen hier eine Gefahr der Entfremdung. Ich fordere hier ein restriktiveres Vorgehen. Grenzen haben schon ihren Sinn. Wer hier bei uns ist, muss sich an unsere rechtsstaatliche Ordnung halten. Andernfalls hat er hier nichts verloren. Parallelgesellschaften darf es nicht geben. Ich halte das Tragen einer Vollverschleierung bei uns für nicht in Ordnung. Es gehört zu unserer Kultur, dass man Gesicht zeigt. Ich höre da schon bei uns im Wahlkreis dass sich Bürger deshalb hier nicht mehr zuhause fühlen.

Die Polizeireform wird derzeit evaluiert, das heißt, es wird nachgeschaut, ob sich die neuen Strukturen mit dem Präsidium in Tuttlingen im Alltag bewähren. Was fordern Sie diesbezüglich als Volksvertreter der Region und wie lautet ihr Ergebnis nach eineinhalb Jahren mit der neuen Polizeistruktur?

Im Polizeipräsidium Tuttlingen haben wir das Problem der langen Einsatzwege. Sehen Sie, der Landkreis Freudenstadt und der Zollernalbkreis gehören zu unserem Präsidium, dabei sind Orte in diesen Landkreisen oft verkehrstechnisch schwer zu erreichen, wenn jemand aus der Region kommt. Auch gehören die beiden Landkreise zu zwei anderen Regierungsbezirken. Eine Stärke der alten Struktur war, dass sie größtenteils den Verwaltungsstrukturen und den geographischen Gegebenheiten entsprochen hat. Wir brauchen auf jeden Fall wieder mehr Kriminalpolizisten in Villingen-Schwenningen, gerade damit Diebstähle, Wohnungseinbrüche und Körperverletzungen bei uns besser geahndet werden können. Vor der Reform waren es erheblich mehr Beamte. Bei der Personalverteilung sollten künftig die größeren Entfernungen im ländlichen Raum berücksichtigt werden. Die Fragen stellte

Norbert Trippl