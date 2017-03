Villingen-Schwenningen "Wir Villinger wollen das nicht"

In Schwenningen verhalte sich das anders – dort sei der verkaufsoffene Sonntag am 2. April gekoppelt mit dem Jahrmarkt, einer städtischen Veranstaltung. Und weil die Stadt auf den 26 Tafeln an markanten Stellen in der Stadt kostenlos für ihre eigenen Events – darunter auch der Jahrmarkt – werben dürfe, kämen die Schwenninger eben in diesen Genuss. "Verkaufsoffener Sonntag, 02. April, in VS-Schwenningen, Muslenplatz" steht auf den städtischen Werbetafeln in der Doppelstadt geschrieben. Der Jahrmarkt selbst wird darauf zwar nicht erwähnt, sei aber, so Böck, der eigentliche Anlass für die kostenlose Schwenninger Werbung.

Auch die Villinger hätten diesen Weg gehen können, räumt Böck ein – doch weil die Händler dort einen ihrer limitierten verkaufsoffenen Sonntage nicht für solch einen "Kruschtmarkt vergeuden" wollten, an dem die Kunden darüber hinaus in die Straßenmitte gelotst würden und der Verkehrsstrom damit nicht an den Ladentüren vorbei führe – "haben wir es auch verwirkt, auf diesen Tafeln zu werben". Eine Entscheidung, die von einer breiten Basis der Villinger Händler getragen werde.

Parallel zu den Tafeln hängen auch noch viele großformatige Plakate für den Schwenninger verkaufsoffenen Sonntag in Villingen. "Wenn jetzt die Schwenninger 50 Plakate in einfachster, primitivster Form hier aufhängen, dann weiß ich auch nicht, ob wir das wollten", resümmiert Böck und fühlt sich bestärkt im bisher erfolgreichen Weg der Villinger Einkaufssonntage, die sich Organisationen wie der GVO satte 9000 Euro kosten ließen. Fast alle Geschäfte, freut sich Böck, seien auch am kommenden Sonntag wieder mit von der Partie in Villingen, wenn von 13 bis 18 Uhr, die Geschäfte öffnen, von 13 bis 17 Uhr der Keltentag im Franziskanermuseum lockt und ab 12 Uhr sogar die Kinderolympiade stattfindet.