Villingen-Schwenningen "Wir sollten jetzt nicht übermütig werden"

Schwarzwald-Baar-Kreis. Allerdings, so schränkte er ein, seien die Bereiche, die eine Verbesserung ergeben hätten, nur begrenzt vom Landkreis steuerbar. Nichtsdestotrotz sprachen die Fraktionsführer anschließend von einem "Rekordergebnis". Wilfried Borho vom Prüfungsamt berichtete ebenfalls von einer "sehr sehr positiven Entwicklung der Ertragslage und Nettoinvestitionsrate" und einer guten und vertrauensvollen Zusammenarbeit. Mit gutem Gewissen könne man die Feststellung der Jahresrechnung empfehlen. Für 2016 seien keine schwerwiegenden Probleme zu berichten.

Die Personalkosten, so berichtete Boris Schmid, hätten sich nicht in der Höhe entwickelt, die vorausgesagt worden war, nämlich 2,6 Millionen Euro. Das liege daran, dass 970 000 Euro eingespart wurden, weil nicht 53 "asylbedingte" Stellen besetzt werden mussten. Außerdem wurden durch "zeitverzögerte" Besetzung offener Stellen 1,6 Millionen Euro eingespart. Besser als erwartet hätten sich die Personalausgaben bei der Hilfe zur Pflege entwickelt, und bei der Eingliederungshilfe habe man nahezu eine "Punktlandung" gemacht. 1,9 Millionen Euro besser als erwartet habe sich die Grundsicherung für Arbeitssuchende entwickelt. "Wesentlich hat sich die Zahl der Bedarfsgemeinschaften ausgewirkt. Das liegt daran, dass wir nicht so viele Asylbewerber bekommen haben, wie ursprünglich angenommen." Für die nachgelagerte Spitzenabrechnung für Asylbewerber habe der Kreis 1,2 Millionen Euro nachgelagerte Abschlagszahlung bekommen. 300 000 Euro Schlusszahlung werden noch erwartet.

Für 2016 rechnet der Landkreis allerdings mit 250 000 bis 300 000 Euro, die zurückgezahlt werden müssen,