Villingen-Schwenningen "Wir sind stolz auf unser Jahrbuch"

Schwarzwald-Baar-Kreis. (fsk) Das Live-Interview war Teil einer Reportage von Bernward Janzing, Autor des Almanach-Beitrages "48. Breitengrad – Entlang einer unsichtbaren Linie". Er nahm die Gäste mit auf seine Reise und berichtete, was er während seiner Recherche alles erlebte. Es ist bereits die 41. Auflage des Schwarzwald-Baar-Jahrbuchs – der Almanach. Jetzt wurde der neue Almanach 2017 im Rahmen einer Buchvorstellung im Landratsamt präsentiert. "Wir sind stolz, dass wir so ein schönes Jahrbuch auflegen können", erklärte Landrat Sven Hinterseh. Erfrischend wirkte der Beitrag der Kunstschmiedin Bianca Fattler aus Schönwald, die in einer Talkrunde berichtete, wieviel Freude es ihr bereite, mit den eigenen Händen etwas zu gestalten. Sie schilderte ihren Berufsweg, der sie sowohl in einen Männerberuf als auch in den elterlichen Betrieb führte. Über vier Jahrzehnte berichtet der Almanach über die vielen Schätze ganz unterschiedlicher Natur im Quellenland Schwarzwald-Baar-Kreis. Landrat Sven Hinterseh freute sich über die zahlreichen und Besucher. Autoren, Fotografen, Freunde und Förderer des Almanach sowie Kreisräte erlebten einen Streifzug durch den Almanach 2017.

Der Donaueschinger Stadtbaumeister Heinz Bunse, der für den Almanach den Beitrag "Donaueschingen feiert die Neugestaltung des Residenzbereiche" verfasste, veranschaulichte in einem Kurzvortrag die Entstehung des heutigen Erscheinungsbildes der Großen Kreisstadt, rückte vor allem auch die Restaurierung der international bedeutsamen Historischen Donauquelle in den Mittelpunkt. In einer Talkrunde kamen einige Persönlichkeiten aus dem Schwarzwald und der Baar zu Wort, die im Almanach 2017 porträtiert werden. Juliane Tritschler erzählte von ihrer wertvollen Arbeit im Palliativzentrum Schwarzwald-Baar. Veronika Ruf berichtete, wie der Quellenlandtee auf dem Hermeshof im Schwanenbachtal bei Linach produziert wird. Jochen Cabanis – der Mann für das schnelle Internet im Landkreis - gab Einblicke in seine Arbeit als Geschäftsführer des Zweckverbandes Breitbandversorgung. "Die Glasfaser ist die Straße des 21. Jahrhunderts", erklärte er.

Die 41. Auflage des Almanach bietet erneut einen vielfältigen Blick auf das Leben und die Geschehnisse im Schwarzwald-Baar-Kreis. Das 320-seitige Jahrbuch porträtiert den Lebensraum im Schwarzwald-Baar-Kreis mit seinen Einwohnern, Städten und Gemeinden und wirft einen Blick sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft.