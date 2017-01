Villingen-Schwenningen "Wir machen einfach weiter!"

Wie Evelyn Preuß, Flüchtlingskoordinatorin der Diakonie, berichtet, sind drei Flüchtlingsfamilien in die neue Unterkunft in die Sturmbühlstraße umgezogen, weitere in die Alleenstraße. Mehrere Personen hätten zudem, weil sie mittlerweile anerkannt sind, eine eigene Wohnung gefunden. "Aus den Begegnungen mit den Flüchtlingen hat sich mehr entwickelt, als ich gedacht habe", zieht eine Ehrenamtliche Bilanz. Die Zeit sei bereichernd gewesen. "Wir machen einfach weiter!", lautete der allgemeine Tenor. Denn die Flüchtlingsarbeit in VS sei noch lange nicht beendet.