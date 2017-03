Villingen-Schwenningen "Wir können mehr sehen als vorher "

Schwarzwald-Baar-Kreis. Es ist ein "must have" für Radiologen sowie Onkologen und momentan das modernste Gerät dieser Art in Deutschland: Für das Positronen-Emissions-Computertomographie (PET-CT)- Gerät hatte Ulrich Fink, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Radiologie, bereits bei der Konzeption des Neubaus Raum vorgesehen.

Das Gerät, so Fink, sei momentan das modernste bildgebende Verfahren zur frühzeitigen Entdeckung malignomer Erkrankungen. Die Kombination, die funktionale Bildgebung durch Computertomographie ersetzt mit einem nuklearmedizinischen Diagnoseverfahren sei besonders "elegant", meint Fink. Und nicht nur das: Es werden Tumore sichtbar, die mit herkömmlichen Methoden noch nicht erkannt werden können, und es wird deutlich, ob ein Tumor bestrahlt oder operiert werden muss. Das erspart den Patienten unnötige Behandlungen wie Chemotherapie, die später Nebenwirkungen haben können.

"Wir können Dinge sehen, die wir vorher nicht gesehen haben", sagte Paul Graf La Rosée, Direktor der Klinik für Innere Medizin II (Onkologie, Hämatologie, Immunologie, Infektiologie und Palliativmedizin). Dem Patienten wird ein radioaktives Zuckermolekül als "Tracer" in die Vene gespritzt. Selbstverständlich in nicht gesundheitsschädlicher Dosierung, beruhigt Jochen Talazko, Oberarzt im Institut für Radiologie und Nuklearmedizin. Bösartige Tumore reagieren heftiger auf das Zuckermolekül als gutartige, und man kann sehen, ob zum Beispiel ein bereits bestrahlter "Narbentumor" noch aktiv ist. Die Stoffwechselvorgänge im Körper werden mit Hilfe einer PET-CT sichtbar gemacht.