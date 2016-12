Villingen-Schwenningen "Wir können die Integration gut bewältigen"

Es gab ja vor nicht allzu langer Zeit bereits Pläne für ein neues Archiv, die letztlich an der Finanzierung gescheitert sind. Derzeit unternehmen wir im Zuge der Bündelung der Verwaltung auf dem Mangin-Gelände in Villingen einen neuen Anlauf. Das ist eine vernünftige Lösung. Was das Heimatmuseum in Schwenningen anbelangt: Die Pläne scheinen mir sehr gut und vernünftig. Allerdings wird die Finanzierung wohl schwierig sein. Wir streben aber an, die Einrichtung in gewissem Rahmen offenzuhalten. Das ist aber keine Dauerlösung. Es wird definitiv keine Schließung zum Ende des Jahres geben. Wie die städtische Wohnungsbaugesellschaft an einer Lösung beteiligt sein wird, wird zu prüfen sein. Deren prioritäre Aufgabe ist das sozialverträgliche Wohnen. Wir sind eine wachsende Stadt, wir brauchen günstigen Wohnraum. Daher bin ich auch froh, dass ein ähnliches Projekt wie "Neckar fair" nun in der Sperberstraße realisiert werden soll. Um es klar zu sagen: Museen genießen derzeit nicht erste Priorität.

Andernorts tut sich jede Menge: Sanierung des Deutenberg-Gymnasiums, Bau der Neckarhalle, Sanierung des Marktplatzes. Aber es gibt auch viele offene Baustellen: Rössle, Emes-Areal – wie sind die Perspektiven?

Ich begrüße die Aktivitäten der Hanseatischen Betreuungs- und Beteiligungsgesellschaft HBB für das Rössle-Areal und sehe sie auf einem guten Weg. Allerdings ist die Stadt nur teilweise in der Verantwortung – sie kann selbst Grundstücke verkaufen. Ganz anders bei Emes. Es wäre schön, wenn sich zwischen dem Eigentümer und einem möglichen Investor eine Einigung abzeichnete. Diese Grundstücke gehören jedoch nicht der Stadt. Hier haben wir schlechte Karten.

Vieles wird gebaut, einiges steht bald leer. Was passiert zum Beispiel mit dem alten Gefängnis, was mit dem IHK-Gebäude, was mit dem Haux-Gebäude an zentraler Innenstadt-Stelle, was mit dem Heilig-Geist-Spital, was mit dem Tonhallen-Areal?

Zum Heilig-Geist-Spital: Es wird konkret geprüft, einen Teil abzureißen. Das Gebäude stammt aus den 70er-Jahren des vorigen Jahrhunderts, als noch andere Konzepte für die Seniorenbetreuung galten. Das Haus ist nicht auf die Bedürfnisse von heute – immer mehr Pflegeplätze – zugeschnitten und kann daher nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden. Das Haux-Gebäude in der Villinger Innenstadt ist in Privathand. Der Eigentümer achtet darauf, dass nichts zerfällt, und erst jüngst erhielt die Fassade einen neuen Anstrich. Der Leerstand freilich ist sein persönliches Risiko. Das alte Gefängnis steht unter Denkmalschutz. Das Land als Eigentümer erwägt, es in die geplante Erweiterung des Amtsgerichts einzubeziehen. Ich fände es gut, wenn dies gelänge. Auf das Schicksal des IHK-Gebäudes hat die Stadt keinen Einfluss. Ich denke, die IHK als Eigentümerin wird sich wohl überlegen, das Haus mittelfristig abzureißen. Die energetische Situation könnte problematisch sein. Das Tonhallen-Areal ist eng mit dem Thema Erweiterung des Amtsgerichts verknüpft. Sollte eine Lösung mit dem alten Gefängnis unmöglich sein, bleibt nur das Tonhallen-Gelände. Im Übrigen bleibt das Areal primär als Hotel-Standort im Gespräch. Dass Investoren in der Stadt entsprechende Kapazitäten sehen, zeigt ja auch der Neubau am Klinikum.

Die Pläne von Andreas Flöß, das Niedere Tor nachzubauen, unterstütze ich – wenn es Sponsoren gibt. Es könnte eine interessante Bereicherung sein. Es darf indes kein echter Nachbau sein, sondern lediglich eine Metapher. Der Gemeinderat muss nun entscheiden; ich finde die Idee sehr reizvoll.

Autofahrer klagen über Stillstand. Überall wird gebuddelt: am Nordring, in der Mönchweiler Straße, an der Bahnhofsbrücke. In der Rosengasse und in der Waldstraße ist indes kein Bagger in Sicht – wie lange werden die Anwohner noch vertröstet?

Der Nordring wurde vor Weihnachten wieder für den Verkehr freigegeben. Wegen der Temperaturen konnte die Schlussdecke noch nicht aufgebracht werden, sodass im Frühjahr nochmals eine Sperrung erforderlich wird. Aber: Es ging schneller als gedacht. Auch die Mönchweiler Straße wurde vor Weihnachten wieder geöffnet. Bei der Brücke am Villinger Bahnhof liegen wir sowohl im Zeit- als auch im Kostenplan. Wenig Verständnis habe ich für einen weiteren Umbau der Waldstraße. Auch wenn sich dafür eine Mehrheit im Gemeinderat abzeichnet. Ich denke, man könnte den restlichen Pflasterbelag belassen, eine Tempobegrenzung einführen und einige Schikanen einbauen und so eine Verminderung der Belästigung erzielen. Für die Sanierung der Waldstraße erhält die Stadt keinen einzigen Cent Zuschuss – da muss man sich meines Erachtens genau überlegen, ob man sie in Angriff nimmt. Und bei allem Verständnis für die Anlieger – auch in der Rosengasse brennt nichts an. Ich kann durchaus nachvollziehen, dass sich manch ein Anwohner belästigt fühlt. Aber die Politik muss die Interessen vieler berücksichtigen und kann nicht nur dem nachgeben, der sich am lautstärksten zu Wort meldet. Im Übrigen war das Investitionsvolumen noch nie so hoch. Es ist erstaunlich, was wir verschafft kriegen. Erst jüngst hat uns die Gemeindeprüfungsanstalt bescheinigt, dass wir – trotz Forst- und Jugendamt – unterdurchschnittlich viel Personal beschäftigen. Da muss man auch sehen, was machbar ist.

Apropos Straßenbau: Trügt der Eindruck, oder wurden solche Arbeiten früher nicht wirklich schneller abgewickelt? Viele jedenfalls beklagen die lange Dauer.

In den vergangenen 15 Jahren mag das hin und wieder so gewesen sein. Hier hat sich in den vergangenen eineinhalb Jahren einiges zum Positiven verändert – siehe Nordring oder Bahnhofsbrücke. Auch die Arbeit mit Baubürgermeister Detlev Bührer gestaltet sich außerordentlich positiv.

Nach langem Gezerre und trotz Ihres Widerstandes soll nun ein Jugendkulturzentrum gebaut werden. Denken Sie nicht auch, dass es überfällig ist? Wie gestaltet sich die Trägerschaft?

Das Jugendkulturzentrum darf meines Erachtens nicht zur Belastung der bestehenden Jugendhäuser werden; deren Arbeit ist außerordentlich wichtig. Es mag vielleicht eine gewisse Entlastung hinsichtlich der Lärmbelastung geben. Es wird zu prüfen sein, wer die Trägerschaft übernimmt. Gibt es keine Lösung, folgt eine Ausschreibung; auch die Stadt als Träger ist möglich. Da bin ich offen. Aber wir werden die Trägerschaft nicht irgendwem auf Zuruf anvertrauen.

Vor vier Jahren kassierten Sie eine Abfuhr in Sachen zentrales Rathaus. Mittlerweile gibt es Pläne für ein Verwaltungszentrum auf dem ehemaligen Mangin-Kasernengelände. Wie weit sind die gediehen?

Das Büro Flöß erstellt derzeit eine Machbarkeitsstudie. Verhandlungen über den Ankauf von Grundstücken sind im Gange. Ein Förderantrag ist gestellt. Das Land Baden-Württemberg steht dem Vorhaben sehr wohlwollend gegenüber. Ich bin sehr zuversichtlich. Ziel ist es, den städtischen Haushalt zu entlasten. Wenn alles glatt geht, können wir, so hoffe ich, zum 50. Geburtstag der gemeinsamen Stadt – also zum 1. Januar 2022 – in das neue Verwaltungszentrum einziehen.

Unterdessen haben Sie die Verwaltung schon mal neu geordnet und das Amt für Schule, Bildung und Sport etabliert mit Stefan Assfalg als neuem Leiter. Wird es noch mehr "Super-Stefans" geben, wollen Sie noch mehr Ämter zusammenlegen?

Die zu erwartenden Synergieeffekte haben die Zusammenführung der beiden Ämter nahegelegt. Das wurde ja auch politisch goutiert, der Gemeinderat hat dies ja positiv bewertet. Weitere Änderungen stehen nicht an.

Die Wirtschaftsförderung, so scheint’s, arbeitet eher im Verborgenen. Welche Bemühungen werden unternommen, die Stadt für Wirtschaft und Tourismus attraktiver zu machen? Wird zum Beispiel das Potenzial eines Wohnmobilstellplatzes unterschätzt – in der Nachbarschaft boomen sie?

Villingen-Schwenningen ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort. Das zeigt auch die Rekordsumme an Gewerbesteuereinnahmen 2016, und ich bin mir sicher, die Entwicklungen in diesem Jahr waren keine Eintagsfliegen. Es ist toll, was die Unternehmen und ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in unserer Stadt leisten. Respekt und großer Dank! Schließlich: Wirtschaftsförderung ist immer Chefsache. Was den Wohnmobilstellplatz betrifft: Bislang war die Suche nach einem entsprechenden Gelände nicht sehr erfolgreich. Entweder es scheiterte an baurechtlichen Hindernissen oder an nachbarschaftlichen Einsprüchen. Ich finde das sehr schade.

Ein Thema, das nach wie vor viele umtreibt, ist die Flüchtlingsunterbringung. Die Lage hat sich zwar entspannt, doch die eigentliche Aufgabe steht noch bevor: die Integration. Wie sehen Sie das Problem?

Zentrales Nadelöhr ist der Spracherwerb. Hier sind wir jetzt durch die Bündelung in einem Amt gut aufgestellt. Zudem wird der Austausch mit der IHK immer bedeutender. Ich denke, wir können die Integration gut bewältigen. Auch bei den nötigen Wohnungen sind wir am Ball: Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für alle wird forciert. Mein Dank gilt zudem dem unheimlich großen ehrenamtlichen Engagement, das ungeachtet der jüngsten Ereignisse unvermindert anhält. Hier wird sehr differenziert. Doch es gilt: Bei Übergriffen müssen erzieherische und strafrechtliche Maßnahmen ergriffen werden.

Die Stadt scheint derzeit in Geld zu schwimmen. Trotzdem mahnen Sie bereits vor mageren Jahren. Wie beurteilen Sie die Haushaltslage?

Die Haushaltslage ist gut, ist aber auch verantwortungsvoll weiterzuentwickeln. Ein überproportionaler Ausgabenzuwachs – Stichwort: Kinderbetreuung – wird einhergehen mit einem Rückgang an Zuweisungen – das ist absehbar. Die Zuweisungen aus allgemeinen Ausgleichsmitteln bemessen sich aus den Einnahmen von vor zwei Jahren. 2016 hatten wir außerordentlich gute Einnahmen, also werden wir 2018 weniger Zuweisungen erhalten. Das heißt nicht, dass es uns schlecht geht; das heißt aber, dass wir uns darauf einstellen müssen. Wir leben im Vergleich zu anderen geradezu auf einer Insel der Glückseligen. Unsere Partnerstadt Friedrichsthal etwa steht unter Zwangsverwaltung des Landes Saarland. Wir haben die Schulden im Kernhaushalt halbiert. Wir haben so viele Rücklagen, dass wir unsere Schulden fast komplett abbauen könnten. Wir nehmen nur Kredite auf, wenn wir einen nachhaltigen Effekt erzielen. So werden wir für 3,5 Millionen Euro eine LED-Straßenbeleuchtung installieren. Das hat sich innerhalb von fünf Jahren amortisiert – und wir werden die innovativste Stadt unter Kommunen unserer Größenordnung.

Zum guten Schluss blicken wir noch weit in die Zukunft: Was machen Sie Ende 2018?

Ende 2018 werde ich mit meiner Familie Weihnachten feiern.

Kein Wort zu einer eventuellen erneuten OB-Kandidatur?

Nein!