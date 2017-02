Villingen-Schwenningen "Wir heben mit reiner Manneskraft"

Zähringertreffen: Baum steht nach 30 Minuten

VS-Schwenningen. "Hau Ruck" – diese Worte dürfte Peter Mähler im Laufe eines Jahres sicherlich oft rufen. Als Oberbaumsteller der Ziegel-Buben gibt er seit 17 Jahren die Kommandos beim Aufrichten der Narren- und Maibäume. Seit 1993 ist Mähler Mitglied im Fasnetsverein, der im Jahr 2000 seine eigene Baumstellergruppe ins Leben gerufen hat. "Damals gab es noch niemanden, der den Narrenbaum hebt", erklärt er. "Wir haben uns der Sache dann angenommen."

Als "Lehrmeister" standen der Gruppe die Sieder aus Bad Dürrheim mit Rat und Tat zur Seite. "Sie haben uns auch das erste Material zur Verfügung gestellt", erinnert sich Mähler.

Nach der erfolgreichen Lehre lag das Aufrichten des Narrenbaums dann vorerst in der Verantwortung der Ziegel-Buben: "Die Narrenzunft war natürlich unter Zugzwang."

Inzwischen platzieren deren "Tännlelupfer" den großen Narrenbaum auf dem Muslenplatz. Nichtsdestotrotz sind die Ziegel-Buben indes ständig im Einsatz: Nicht nur an der Fasnet, sondern auch im Mai werde fleißig gestellt, zum Beispiel der Festbaum auf der Möglingshöhe. "Im Sommer wiegen die Bäume dabei bis zu anderthalb Tonnen, weil sie mehr Wasser enthalten", erklärt Mähler.

Neben dem Aufrichten der schweren Bäume unterstützen die Ziegel-Buben außerdem befreundete Vereine wie die Gockelgilde. "Mit dem Aufstellen des Gockelmasts am 6. Januar beginnt für uns die Fasnet", sagt der Baumsteller.

Während der närrischen Jahreszeit besuche man andere Gruppen, um sich auszutauschen und voneinander zu lernen. In diesem Jahr entfiel der Ausflug jedoch zu Gunsten des Zähringertreffens.

Denn für das Aufrichten ihres Narrenbaumes hatten die Villinger Organisatoren die Ziegel-Buben angefragt. Zu Recht, wie sich schnell zeigte: Gerade einmal eine halbe Stunde dauerte es, bis der 22 Meter hohe Baum stand. "Das war schon flott", resümiert Mähler zufrieden.

In der Regel benötige man etwa eine dreiviertel Stunde, auch für das Aufstellen des Kindernarrenbaumes am Schmotzigen. "Das ist inzwischen zur Tradition geworden", so der Ziegel-Bube.

Doch hinter dem schönen Brauchtum steckt auch viel Arbeit. Diese beginnt bereits mit dem Aussuchen des Baumes, der eigenhändig gefällt werden muss. Im Gegensatz zu Maibäumen werden die Narrenbäume jedoch nicht geschält. "Wenn sie Rinde haben, haben sie mehr Grip", erklärt Mähler. Im Anschluss wird der Baum zum Hockenplatz gebracht, wo er um 13 Uhr aufgestellt wird – und zwar ohne technische Hilfsmittel. "Manche Gruppen benutzen Frontlader oder Bagger – wir heben mit reiner Manneskraft", sagt er stolz.

Dafür benutze man lange Holzstecken, sogenannte Schwalben, die zwischen zwei und zwölf Meter lang sind. Die Stangen sind unterschiedlich abgestuft und mit einem Seil verbunden. "Damit richten wir den Kindernarrenbaum auf." Auch wenn er nur um die 16 Metern hoch sei, müsse man dabei immerhin 400 Kilogramm heben.

Das könne mitunter anstrengend sein, gibt Mähler zu. "Aber wenn man zusammen arbeitet, klappt es sehr gut", sagt er. Schließlich könne man nur in der Gruppe etwas bewegen: "Wir sind ein richtig gutes Team."