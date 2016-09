Villingen-Schwenningen "Wir haben kein Flüchtlingsproblem"

Der SPD-Ortsverein Friedrichsthal im Saarland hielt sich am Wochenende zu einem Besuch in der Partnerstadt VS auf. Natürlich war es ein auch ein Besuch zur Pflege der Städtepartnerschaft, diente aber auch zu einem Austausch unter politischen Freunden, wie es OB Rupert Kubon und Bürgermeister Rolf Schult­heis zum Ausdruck brachten. Es sei ein Austausch darüber, wie man in schwieriger Zeit Politik gestalten kann, in der den Parteifreunden der Wind voll ins Gesicht bläst.

Dabei habe man durchaus etwas vorzuweisen, erklärte OB Kubon. Er vermisst oft, dass man klar für die Positionen steht, für die man angetreten ist. Sie wie ein Fähnchen sich immer wieder anders disponiert in den Wind stellt. So gebe man kein gutes Bild ab. In einer Welt, die scheinbar aus den Fugen gerät, ob bei ökonomischen, bei sozialen Themen oder beim Zuzug, müsse man mit klarer Linie antreten, auch wenn dies nicht jedem gefalle.

"Wir haben im Grunde genommen kein Flüchtlingsproblem, weder im Bund noch in der Stadt", sagte Kubon, "denn unter einem Prozent der Bevölkerung sind Flüchtlinge". Es sei Aufgabe der Solidarität, Menschen in Not zu helfen. Allerdings, machte Kubon unmissverständlich klar, "wir erwarten die Einhaltung unserer Regeln". Darüber hinaus steht OB Kubon für die Forderung nach einem Einwanderungsgesetz, weil es auch zu uns kommende Menschen gibt, für die das Asylrecht der falsche Weg ist. Darüber höre er in der Partei zur Zeit wenig.