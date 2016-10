Villingen-Schwenningen "Wir gehören jetzt zusammen"

Schwarzwald-Baar-Kreis. "Der Mensch muss im Mittelpunkt stehen, egal ob man serbisch ist oder deutsch", erklärte Marigona Mehmeti, die 1993 nach Deutschland kam und jetzt ihre Einbürgerungsurkunde erhielt. "Ich bin froh, dass es hier Gesetze gibt", so die Festrednerin, die an der Hochschule Furtwangen studiert hat. In ihrer Heimat gebe es keine Gesetze. "Ich bin dankbar und sehr froh, deutsch zu sein", sagte sie und erhielt spontan Bestätigung von Kollmeier: "Ich glaube, Sie können wirklich stolz auf sich sein."

Das Landratsamt lud zum neunten Mal zur Einbürgerungsfeier in das Kreishaus ein. Zum ersten Mal las Arnold Schuhmacher, Chef des Amtes für Katastrophenschutz und Nachfolger von Manfred Pfeffinger, die Namen der neuen Staatsbürger vor, die jeweils einen Kultur- und Erlebnispass als Geschenk erhielten. Die Kinder bekamen außerdem ein kindgerechtes Grundgesetz. Die meisten Eingebürgerten leben in Villingen-Schwenningen, gefolgt von Donaueschingen, St. Georgen, Blumberg, Furtwangen und Bad Dürrheim. "Hinter jedem Verfahren steckt ein Schicksal, das ist eine kleine Feier wert", erklärte Kollmeier. Die neuen Bürger hätten sich für eine Teilhabe an der deutschen Kultur entschieden. Ihre Herkunft sei dabei so unterschiedlich wie ihre Motive. Aber allen gemeinsam sei, dass sie nicht von heute auf morgen entschieden hätten, die deutsche Staatsbürgerschaft erlangen zu wollen. "Ohne Anpassung geht es nicht. Integration ist kein leichter Prozess", so Kollmeier. "Aber auch von uns wird erwartet, dass wir auf die neuen Staatsbürger zugehen." Ein wesentliches Element sei es, den Alltag zu meistern. Sie ermunterte die neuen Staatsbürger, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. "Demokratie braucht eine aktive Bürgerschaft."

Als Präsident des Badischen Turnerbundes beglückwünschte Gerhard Mengesdorf die neuen Staatsbürger, dass sie ein persönliches Ziel erreicht hätten und bedankte sich, "dass Sie sich für dieses tolle Land entschieden haben".