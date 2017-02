Villingen-Schwenningen "Wir brauchen unbedingt mehr Platz"

Ein passendes Beispiel dafür sei der Tag der offenen Tür gewesen, der erstmalig im Dezember vergangenen Jahres stattgefunden hatte. Er habe gezeigt, dass das Zusammenwirken der drei beteiligten Gruppen gut funktioniere, alle hätten mit angepackt. Auch habe er Familien mit Migrationshintergrund geholfen, Hemmschwellen abzubauen.

Lebendigkeit bringen zudem die außerunterrichtlichen Nachmittagsprojekte, die über das Jugend-Begleiterprogramm des Landes laufen und einmal wöchentlich angeboten werden. Rund 90 Kinder nehmen, so Fenke Härtel, an Chorprojekt, Tanztheater, Schulsanitäter- oder Knigge-Kurs teil.

"Was war gut und was kann noch verbessert werden?" – das Starten, aber auch das Evaluieren und Justieren von Projekten ist der Rektorin stets ein großes Anliegen. In Arbeitsgruppen, die sich im vierwöchigen Rhythmus treffen, nehmen Lehrkräfte, Schulsozialarbeiterin sowie die pädagogische Assistentin wichtige Schulentwicklungs-Themen in den Blick. Denn nur damit könne eine Schule "am Leben" gehalten werden.

Eine schöne Schule? "Wir haben ein tolles Gelände", schwärmt Fenke Härtel und verweist auf den Bolzplatz und die Wiese, die zum Rodeln genutzt wird. Ein Großprojekt, das gemeinsam mit Schülern umgesetzt wird, sei die nachhaltige spielerische und pädagogische Pausenhofgestaltung. Bereits realisiert seien eine neue Schaukelanlage sowie ein Balancierweg, ein Klassenzimmer im Freien und eine Matschanlagen stünden noch aus, so Härtel.

Doch mit Blick auf die Gebäude macht Claudia Hildebrand deutlich: "Wir brauchen unbedingt mehr Platz!" Die Situation mit Hauptgebäude und zwei Pavillons sei nicht ideal, die Turnhalle sanierungsbedürftig, eine Aula und Gruppenarbeitsräume fehlten. Zudem seien die Klassenzimmer zu klein für 28 Schüler, auch, um neue Medien miteinzubinden. "Die Schule ist ein Lebensraum, da braucht es eine Wohlfühlatmosphäre", so Hildebrand.

In einer Art "Zwischenstadium" befinde sich die Schule derzeit, ist doch der Antrag für die Umstellung auf den Ganztagesbetrieb bereits gestellt. Dass dieser noch auf sich warten lässt – unter anderem wird zunächst die Friedensschule zum Ganztagesbetrieb erweitert – ist beiden Lehrerinnen bewusst. Gleichzeitig sagt Fenke Härtel: "Eine Ganztagsschule ist eine unheimlich große Chance."

Als erster Planungsschritt für die Erweiterung müsste zunächst ein Raumkonzept, dann ein pädagogisches Konzept ausgearbeitet werden. Mehr Arbeitsplätze, sowohl für Schüler als auch für Lehrer, Ruhe- und Bewegungsplätze sowie eine Mensa seien unter anderem notwendig. Trotzdem: Ob mit oder ohne Ganztags-Erweiterung – das Platzproblem müsse auf jeden Fall schnellstmöglich in Angriff genommen werden, sind sich beide Lehrerinnen einig.

Das Fazit? "Wir sind schon ein gutes Stück weiter, aber noch nicht fertig für eine schöne und lebendige Schule", meint Fenke Härtel. Und Claudia Hildebrand ergänzt: "Schule wird nie fertig."