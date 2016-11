Villingen-Schwenningen Winterreifen sollen Leben schützen

Je nach Fahrstil und Marke halten die Reifen unterschiedlich lang. Nur Allwetterreifen schneiden in den Testberichten schlechter ab, erklärt Bettecken, während er die Schrauben an den Felgen festzieht.

Markus Häsler berät im Autohaus Storz die Kunden. Im Oktober bot die solide Werkstatt freitags und samstags Reifenwechseltage an. An sechs dieser Aktionstage wurden bisher 500 Fahrzeuge neu bereift oder die Reifen je nachdem umbestückt. Täglich kommen zehn bis 20 weitere Fahrzeuge hinzu.

"Ich fürchte, der ganz große Schwung zum Reifenwechsel kommt erst noch", erklärt Häsler. Mit der ersten Flocke werde vielen Fahrern erst bewusst, dass der Winter vor der Tür steht. Drei Wochen Vorlauf braucht eine Autowerkstatt im Normalfall. Andere Kunden haben vor sechs Wochen einen Termin vereinbart. Die Leute haben fairer Weise Vorrang. Im Zweifelsfall müssen Reifen-Kunden warten.

"Ein Allwetterreifen ist akzeptabel, wenn man in tieferen Regionen wohnt, Offenburg etwa. Sie sind ein Kompromiss aus Sommer- und Winterreifen", weiß Häsler. Für den Schwarzwald empfiehlt er sie aber nicht. Runderneuerte Reifen bietet das Autohaus gar nicht an. Diese Sorte ist lauter beim Fahren. Und die Qualität? Möglich, dass sich die Karkasse (das tragende Gerüst in Gummireifen) löst. Am Ende hat man mehr Ärger. "Lieber 15 Euro mehr investieren und neue kaufen", empfiehlt Häsler.

Auch für Achim Löhri, Serviceberater im Porsche-Zentrum, ist ein gutes Profil bei kalter Witterung ein Muss. "Seit der Einführung der Winterreifenpflicht sind unsere Kunden früher dran. Die Leute wurden sensibilisiert", berichtet Löhri.

Ein paar Unverbesserliche gebe es immer. Auf den letzten Drücker kommen sie. Im Porsche-Zentrum ist das Volumen jedoch längst nicht so hoch, wie in einer freien Werkstatt. "Rund 400 eingelagerte Radsätze sind überschaubar", offenbart Löhri. Im selben Zug wird das komplette Auto winterfest gerichtet. Scheibenfrostschutz wird aufgefüllt, Motoröl geprüft, die Bremsen kontrolliert.

Faustregel: "Von Ostern bis Oktober"

Professionell und sicher führen die Werkstätten in der Region den Reifenwechsel mitsamt dem Check für den Winter aus. Wann ist die beste Zeit dafür? Eine sympathische Eselsbrücke gefällig? Eine alte Faustregel verriet ein Fahrer, der lachend sagte: "Reifen wechselt man von O zu O – von Ostern bis Oktober."