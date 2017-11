Villingen-Schwenningen Winterlinde ersetzt Rathauslinde

Das jetzt gerade mal fast drei Meter hohe und schlanke Bäumchen, wird sich im Lauf der Jahre zu einem prägenden Baum in dem Baugebiet entwickeln. Gerade weil Winterlinden einen stattlichen Umfang erreichen können, wurde der Baum weiter vom Straßenrand versetzt eingepflanzt, wo er auch nicht dem Streusalz ausgesetzt ist, erklärte Anna-Lena Klein von der Abteilung Stadtgrün im Stadtbauamt.

Ortsvorsteherin Diana Kern-Epple äußerte sich erfreut darüber, dass die Ersatzbepflanzung für die vor einigen Wochen gefällte Linde beim Rathaus an der Kirchdorfer Straße jetzt vorgenommen wurde. In diesem Zusammenhang erinnerte sie daran, dass die Baumfällung damals von manchem Bürger kritisiert und angenommen wurde, dass die Sommerlinde den derzeitigen Straßenbauarbeiten im Weg war. Das dem nicht so war wurde nach dem Fällen sichtbar. Das Innere vom Stamm war vom Boden aus bis auf 1,70 Meter Höhe stark von der Fäulnis befallen.

Weitere von der Zersetzung betroffene Stellen wurden bei der Ausgrabung des Wurzelwerks festgestellt. Zur Vermoderung hätten auch in den zur Straßenseite hin beschädigten Stamm Pilze und Streusalz beigetragen. Nach dem Kenntnisstand des ehemaligen Ortsvorstehers Rolf Effinger wurde der nicht mehr zu rettende Lindenbaum 1906 gepflanzt, dem Jahr, in dem auch das Schulhaus, das heutige Rathaus, gebaut wurde.