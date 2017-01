Villingen-Schwenningen Winter Game: Trotz Niederlage ein "einzigartiges Erlebnis"

Ein bisschen traurig und erschöpft sei er zwar, gibt der 70-jährige Ludwig Polz zu, als er nach dem verlorenen Winter-Game am Samstagabend im Bus vor der Wirsol-Arena in Sinsheim sitzt und mit dem Fanclub Kachel Tours wieder Richtung Schwenningen fährt. Trotzdem: Der Glanz in seinen Augen von dem, was er beim Freiluftspektakel erleben durfte, ist noch lange nicht verflogen.

Zwölf Stunden zuvor: Bei klirrender Kälte strömen bereits um 8.30 Uhr zahlreiche, in blau-weiß gekleidete Wild- Wings-Fans auf den BSV-Parkplatz. 33 Busse, die vom Wild- Wings-Fanprojekt organisiert wurden, sowie weitere private starten ihre Fahrt nach Sinsheim. Im Bus des Fanclubs Kachel Tours ist auch der Fanbeauftragte Wolfgang Jack, der den Mitreisenden die letzten Anweisungen für das "Spiel der Spiele" gibt. 1500 Fans in 33 Bussen zu organisieren, das gebe es in Deutschland selten, meint er. Eine arbeitsintensive Zeit liegt hinter ihm und dem Fanprojekt, haben sie doch nicht nur die Hin- und Rückfahrt koordiniert, sondern auch die große Choreografie, die zu Beginn der Eishockey-Partie die Blicke auf den Schwenninger Fanblock ziehen soll, auf die Beine gestellt.

Die Vorfreude ist den Fans im Bus sichtlich ins Gesicht geschrieben. Und während sie mit der ein oder anderen Flasche Bier anstoßen, stimmen sie in laute Fangesänge ein. "Für mich ist das ein Riesen-Ding, es ist wie Weihnachten", meint Wolfgang Jack.