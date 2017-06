Villingen-Schwenningen Winter führt Friseure

Neben seiner Tätigkeit im Salon ist er bereits seit Jahren auch als Ausbilder und Leiter von Seminaren und Workshops tätig und somit in der Branche als innovativer Kopf bekannt. Die bisherige Obermeisterin Anja Lüder wird dem neuen Obermeister als Stellvertreterin weiter zur Verfügung stehen. Sie begrüßte die Wahl und bezeichnete sie als Update für die Innung. Den Vorstand komplettieren Ada Maria Campisciano (Furtwangen), Alexander Füchter (Furtwangen), Julia Harzer (Villingen), Kordula Beha-Hildebrand (Obereschach), Inge Schnekenburger (Donaueschingen) und Sabine Thompson (VS-Schwenningen). Rechnungs- und Kassenprüfer bleiben Astrid Heirler (Bad Dürrheim) und Petra Hinninger (Donaueschingen). Die vom Innungsgeschäftsführer vorgelegte Jahresrechnung sowie der Voranschlag für das laufende Jahr wurden einstimmig genehmigt. Sachlicher Schwerpunkt der Beratungen waren Fragen der beruflichen Ausbildung. So möchte die Innung eine speziell für Ausbildungsfragen zuständige Person bestimmen, die sich dann um die Betriebe und die jungen Menschen in der Friseurausbildung kümmern kann.