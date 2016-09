Villingen-Schwenningen Willkommen in der "World of Bowling"

VS-Schwenningen. Es sind nur noch Kleinigkeiten, die auf der 1330 Quadratmeter großen Fläche im hinteren Teil des Erdgeschosses im Le Prom erledigt werden müssen. Während die 14 Bowlingbahnen installiert sind, liegen die Kugeln nebeneinander angerichtet in ihren Halterungen.

Bis der erste Wurf ausgeführt werden kann, dauert es noch rund einen Monat. "Wir warten auf die Abnahme. Die Küche muss fertiggestellt werden, und für die Bowlinganlage fehlen noch ein paar Teile aus Holland", berichtet Michael Schweizer, technischer Leiter der Firma World of Bowling. Zusammen mit Partnerin und Inhaberin Silke Heller betreibt er das Bowlingcenter im fränkischen Schweinfurt sowie im sächsischen Bautzen und freut sich nun auf die neue Herausforderung in Schwenningen. Seit zehn Jahren sind die beiden im Bowling-Geschäft.

Hinter dem Team liegen Monate voller Arbeit, in denen die neue Bowlinganlage eingebaut wurde. "Das meiste haben wir selber gemacht, wir haben jahrelange Erfahrung damit", sagt Schweizer. Die alte Anlage, die zunächst entsorgt werden musste, habe bereits 50 Jahre auf dem Buckel und sei vor dem Einbau in Schwenningen 35 Jahre in Berlin gestanden.