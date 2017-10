Villingen-Schwenningen Wildtierverbot in der Stadt steht zu Debatte

Villingen-Schwenningen (maz). Die Fraktion der Grünen hatte den Antrag gestellt, Vorstellungen mit Wildtieren im Stadtgebiet zu verbieten und ins Feld geführt, dass es deutschlandweit viele Städte gibt, die ein solches Verbot ausgesprochen hätten. Doch nach juristischer Prüfung sehe die Stadt keine Möglichkeit, ein solches kommunales Wildtierverbot zu erlassen, heißt es in der Vorlage, die im Verwaltungs- und Kulturausschuss am Mittwoch, 11. Oktober, zur Sprache kommt. Da müsse eine bundesweite Regelung her. Und ohnehin achte die Stadt darauf, nur solchen Zirkussen ein Gastspiel zu genehmigen, bei denen die Tierhaltung aus Sicht der Veterinärämter kein Anlass zur Beanstandung gibt.