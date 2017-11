VS-Schwenningen. Die Bundesstraße 27 zwischen Deißlingen und Schwenningen musste gegen 20.50 Uhr nach einem Unfall für rund eine halbe Stunde gesperrt werden. Ein 25-jähriger Autofahrer war nach Angaben der Polizei auf der B 27 von Deißlingen in Richtung Schwenningen unterwegs. Auf Höhe des Flugplatzes überquerte plötzlich ein Wildschwein die Straße und wurde vom Wagen mit voller Wucht erfasst. Durch die heftige Kollision entstand am Fahrzeug Sachschaden in Höhe von rund 15 000 Euro. Das nicht mehr fahrbereite Auto musste vom Abschleppdienst geborgen werden. Zur Ausleuchtung und Absicherung der Unfallstelle war die Freiwillige Feuerwehr Schwenningen angerückt. Der 25-jährige Fahrzeuglenker blieb durch den Unfall unverletzt.