VS-Rietheim. Es wird wieder spannend in Rietheim: Am Freitag, 30. Dezember, und am Donnerstag, 5. Januar, jeweils ab 20 Uhr veranstaltet die Theatergruppe Rietheim ihre Theaterabende in der Festhalle in Rietheim. Der Dreiakter "Die wilden Weihnachtstriebe" wird in der Festhalle in Rietheim aufgeführt. Für beide Abende sind noch Karten im Vorverkauf ­vorhanden.