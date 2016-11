Villingen-Schwenningen Wild Wings mit eigener Schmuck-Kollektion

Als passionierter Eishockeyfan hat er es über Jahre hinweg nicht übers Herz gebracht, die Stücke zu verschrotten. Stattdessen verkauft er sie ab sofort bei seinem Fabrikverkauf bis zum 22. Dezember. Vom Vorsitzenden des Stammvereins, Axel Schlenker, hat er dafür das Einverständnis erhalten.

Hegedüs hat sein Unternehmen vor mehr als 37 Jahren als Ein-Mann-Betrieb gestartet. Zuerst wurden nur Drehteile produziert, doch schnell erkannte der gelernte Kaufmann, dass Titan als antiallergenes Material auch im Schmuckbereich sehr beliebt ist. Mittlerweile ist er nach eigener Aussage der weltweit größte Produzent von Titan-Piercingschmuck.

"Das Material ist so vielseitig. Man kann es farbig beschichten oder mit dem Laser etwas eingravieren", erklärt Hegedüs. Das könne man auch perfekt für die Fanartikel benutzen. "Mit einem speziellen Kunststoffgemisch in der Beschichtungsmaschine könnte man den Schriftzug ›SERC‹ so auftragen, dass er im Dunkeln leuchtet", sagt Hegedüs begeistert. Er sprüht nur so vor Ideen.

Am besten verkauft hätten sich damals die Fingerringe und Ketten-Anhänger. "Da geht es ja immer um die Identifikation mit dem Verein. An Fanartikeln erkennt man sich untereinander und kommt ins Gespräch", erklärt er die Aufgabe der Schmuckstücke. Außerdem seien sowohl der Sport, als auch der Schmuck Dinge, die Emotionen hervorrufen können.

Da die Nachfrage nach Schmuck in der Vorweihnachtszeit besonders hoch ist, öffnet Hegedüs nur noch sechs Wochen im Jahr die Pforten – dann aber in großen Präsentationsräumen in Reichenbach am Heuberg. "Das kann man richtig schön aufziehen mit dem Wild-Wings-Schmuck an einer großen blau-weißen Wand", zeigt er seine Liebe zur Gestaltung.

Der Verkauf hat vor einigen Tagen gestartet. Und endlich kommen neben dem normalen Sortiment an Ringen, Ketten und Piercings auch die blau-silbernen Wild-Wings-Stücke aus den Untiefen des Lagers wieder zum Vorschein – ein Stück glänzende Nostalgie für Eishockey-Fans.