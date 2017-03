Villingen-Schwenningen Wiha Panthers: Meisterfeier mit 1000 Fans

Die Wiha-Pathers waren wieder im Freudentaumel – mit der standesgemäßen Meisterfeier haben die Schwenninger Basketballer am Samstagabend zusammen mit ihren Fans den Aufstieg in die 2. Bundesliga gefeiert, den sie ja schon vor drei Wochen im Spiel gegen Langen klar gemacht haben.

Der Eintritt war für die ersten 300 Fans des Abends frei, die Deutenberghalle füllte sich schnell. Feierlaune kam dann vor allem bei den Fans auf der Tribüne schon während des Spiels gegen Kaiserslautern auf, das die Panthers als letztes Heimspiel in der Saison und in der Regionalliga Süd bestritten. Für Partystimmung sorgte in der Pause die Hiphop Formation "Javamees" der Tanzschule Seidel in Villingen.

Früh gingen die Panthers klar in Führung und entschieden die Partie am Ende mit 102 zu 79 für sich. Kaum war die Schlusssirene ertönt, begann die große Sause. Zuerst schnitten Samba Thiam und Davor Barovic die Netze der Basketballkörbe ab, so ist das Tradition im Basketball für die Mannschaft nach einem bedeutenden Spiel oder nach einer Meisterschaft. Dann gabs Freibier für alle – auch Panthers-Chef Frank Singer, Trainer Alen Velcic, Teammanager Darko Markesic und die Spieler genehmigten sich ein Schlückchen, bevor das Basketballfeld zum Dancefloor wurde.