Villingen-Schwenningen Wieviel Sinn steckt in einem neuen Zebrastreifen?

VS-Schwenningen. Fast jeden Mittag steht Anja Dermond an der Ecke des Schulhofs der Friedenschule, um auf ihre achtjährige Tochter zu warten. Während sie am Morgen aus beruflichen Gründen ihre Tochter nicht zur Schule bringen kann, ist sie froh, sie mittags zu holen. "Dann kann ich ausschließen, dass sie nicht die große Straße ohne Ampel oder Zebrastreifen überquert", meint Dermond.

Wie die Tochter müssen viele Friedenschüler auf dem ihrem Schulweg die Walther-Rathenau-Straße, die parallel zur Mozartstraße – dort liegt die Hirschbergschule – verläuft, überqueren.

Grünen-Stadträtin Helga Baur hatte in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses den Antrag gestellt, in der viel befahrenen Hauptstraße einen weiteren Zebrastreifen einzurichten. Und dass, obwohl es an der Ecke zur Hirschbergstraße sowie zum Mühlweg bereits einen Streifen beziehungsweise eine Ampel gibt. Doch genau zwischen diesen Kreuzungen versuchten kleine Kinder, die Richtung Innenstadt wohnten, die Straße zu überqueren, meint Bauer. "Wenn ich zur Arbeit fahre, sehe ich die Situation, das ist hochgefährlich." Sie begrüße es, wenn die Stadt nun die Möglichkeit prüfen will, wie es Baubürgermeister Detlev Bührer am Dienstag zugesagt hatte. "Mal schauen, was die Vorschriften sagen, ob es von der Entfernung her überhaupt möglich ist", fügt die Stadträtin hinzu.