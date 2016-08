Etwa 15 000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montagabend kurz nach 21 Uhr auf der Kreuzung Spittel- und Austraße ereignet hat. VS-Schwenningen. Dort wollte nach Angaben der Polizei ein 37-jähriger Autofahrer von der Austraße die Kreuzung geradeaus überqueren. Just in diesem Moment schaltete die dort installierte Ampelanlage mit einem Wechsel von Rot auf Gelb in den Nachtbetrieb um, so dass die montierten Verkehrszeichen die Vorfahrt regelten. Davon ausgehend, dass die Ampel gleich auf Grün umschaltet, überquerte der Autofahrer die Kreuzung, ohne auf einen bevorrechtigten Wagen auf der Spittelstraße zu achten. Bei einem folgenden Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde niemand verletzt. Der nicht mehr fahrbereite Unfallwagen musste abgeschleppt werden. Es ist nicht das erste Mal, dass an dieser Kreuzung ein Unfall passiert ist. Im vergangenen Jahr hat es da häufig gekracht. Die Polizei erwog damals, die Kreuzung wieder als Unfallschwerpunkt einzustufen. Das bedeutet für die Polizei, das Verkehrsaufkommen zu überprüfen, wann die Unfälle passiert sind und ob es einen Zusammenhang mit der Ampelschaltung gebe. Verkehrsüberwachungen sind in solchen Fällen auch vorgesehen.