Villingen-Schwenningen Wie wär’s mit Spielplatz, Wohnhäusern oder Biergarten?

Wie berichtet sollen mehrere Projektentwickler daran interessiert sein, auf dem seit rund 20 Jahren brach liegenden Gelände eine Herberge zu realisieren. Die Pläne werden seitens der Leser, die auf den Beitrag auf der Facebook-Seite des Schwarzwälder Boten Villingen-Schwenningen reagiert haben, kritisiert.

"Der riesen Klotz am Krankenhaus reicht noch nicht! Hoffentlich wundert sich niemand, wenn die kleinen Gasthöfe und familiär geführten Hotels in der Gegend schließen! Schade das den hiesigen, kleinen Betrieben immer Steine in den Weg gelegt werden müssen", wehrt sich eine Leserin gegen die Pläne.

Als häufigster Vorschlag, was stattdessen auf dem Gelände gebaut werden soll, wird Wohnraum genannt. "Und was machen die Bürger, die auf Wohnraum hoffen? Gescheiter wäre es, dort Wohnblocks zu bauen", bringt eine Leserin ein. Ein weiterer sieht es ebenfalls als notwendig an, dort den Bedarf an bezahlbarem Wohnraum zu decken. "Es gibt genug Leute, die nach Wohnung suchen und keine finden." Angeführt wird dabei unter anderem das Projekt Neckarfair der Wohnungsbaugesellschaft: "Günstiger Wohnraum ist doch dringend nötig und Hotels haben wir genügend!" Allerdings scheint es angesichts der Top-Lage überaus fraglich, ob auf dem Gelände preisgünstige Wohnungen realisiert werden könnten.