Villingen-Schwenningen Wie Sportler erfolgreicher sein können

Peter Munsonius gibt in Obereschach Tipps zum Thema "Die F-AS-T-Formel, was erfolgreiche Sportler anders machen". Referenten der Forschungsgruppe Feil aus Tübingen zählen eigenen Angaben zufolge zu den führenden Gesundheitsexperten und Nährstoffspezialisten Deutschlands. Zahlreiche Nationalmannschaften, Bundesligavereine und Profisportler vertrauen auf die F-AS-T-Formel von Wolfgang Feil. Was man mit der F-AS-T-Formel erreichen kann und wie sie umzusetzen ist, berichtet ­Peter Munsonius in seinem motivierenden Vortrag.

Der Vortrag ist an Freizeit- und ambitionierte Sportler gerichtet, sowie an alle, die mit Freude ein paar Kilos abnehmen wollen. Welche grundlegende Ernährung ein Sportler braucht, um seine Leistung optimal aufzubauen und abrufen zu können, zeigt der Biologe an zahlreichen Beispielen und Rezepten. Als zentralen Punkt im Vortrag zeigt Peter Munsonius auf, wie es gelingt, die Fettverbrennung zu verbessern. Dadurch verliert man mit Freude einige Kilos und wird im Sport auch schneller.

Auch die wettkampforientierten Sportler kommen auf ihre Kosten, denn Peter Munsonius erläutert, was man im Vorfeld und am Wettkampftag essen sollte, damit die Muskulatur auf den Punkt Höchstleistungen bringen kann.