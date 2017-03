Villingen-Schwenningen (cos). Noch im April soll eine Befragung der Haushalte in Villingen-Schwenningen beginnen, um "repräsentative Informationen über das Mobilitätsverhalten in unserer Stadt zu gewinnen", so die Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen. Die Ergebnisse sollen Basis für die geplante Verkehrsentwicklungsplanung sein. Die Villingen-Schwenninger sollen einen ausführlichen Fragebogen erhalten und darin beispielsweise Angaben zur Ausstattung ihres Haushalts mit verschiedenen Fortbewegungsmitteln vom Fahrrad bis hin zum Auto geben, aber auch zu ihrer persönlichen Einstellung und Nutzung diverser Verkehrsmittel und des ÖPNV.