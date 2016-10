Villingen-Schwenningen Wie Industriedenkmäler neu genutzt werden

Die bekanntesten Fälle umgenutzter Industrieanlagen werden heute museal betrieben. Die Herausforderung im sind Industriedenkmale, für die diese Form der Nachnutzung nicht infrage kommt. Der Vortrag führt in die Grundzüge der Industriedenkmalpflege ein und behandelt anhand von Beispielen die Erfahrungen, die auf dem Feld der Umnutzungen auf Landes- und Bundesebene gemacht wurden.

Veranstaltungsort ist bewusst gewählt

Ein bekanntes Beispiel einer Nutzungsänderung in der Region ist das Kraftwerk der Pulverfabrik Rottweil. Bewusst gewählt wurde als Veranstaltungsort die ehemalige Uhrenfabrik Bürk, deren Räume heute durch die neue Nutzung als Uhrenindustriemuseum sowie als Veranstaltungsraum von ProKids öffentlich zugänglich sind.

Die Veranstaltung findet in Kooperationen mit dem Ortskuratorium Villingen-Schwenningen der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, dem Uhrenindustriemuseum, den Städtischen Museen VS und der Architektenkammer Schwarzwald-Baar statt. Für Architekten ist der Vortrag als Fortbildungsveranstaltung der Architektenkammer Baden-Württemberg anerkannt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Zugang ist direkt in das Kesselhaus von ProKids an der Bertha-von-Suttner-Straße oder durch das Uhrenindustriemuseum, Bürkstraße 39, möglich.