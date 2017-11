Villingen-Schwenningen Wie ein Aufzug, der nach unten zieht

Um Schlammschlachten zu verhindern, fordert der Väteraufbruch-Kreisverband, dass alle Beteiligten in einem Scheidungs-Prozess zu einer Mediation verpflichtet werden sollen, damit es nicht zu Gerichtsprozess und wie so oft zu Eskalationen komme. Wenn es um Konflikt-Bewältigung geht, sind die Drei recht schnell beim Schwarzwald-Baar-Modell: Ein Kreis von Jugendämtern, Familiengerichten, Beratungsstellen und Anwälten setzt seit Jahren auf dieses Mediations-Modell. Ziel ist es, die Endlosspirale der Streitigkeiten zum Wohle des Kindes zu stoppen. Die Bilanz ist positiv: "Aus Berichten der Beratungsstellen wissen wir, dass 40 bis 50 Prozent der überwiesenen Fällen positiv abgeschlossen werden konnten", so Heike Frank, Pressesprecherin des Landratsamtes. Im Forum "Kind und Familie" finde ein regelmäßiger Austausch zu dieser Mediationsform statt.

Der "Väteraufbruch" möchte auch das Augenmerk auf ältere "Scheidungskinder" lenken. "20 Prozent haben keinen Kontakt mehr zu ihrem Vater, mit teils gravierenden Folgen." Dem Verein schwebt deshalb ein Forum vor, in dem Betroffene zu Wort kommen können, vor allem, wenn sie erleben mussten, wie die Eltern nach einer Schlammschlacht auseinandergingen. "Was lernen die Kinder dadurch? Männer und Frauen können sich nicht vertragen", setzt Weißhaar diesen Gedanken fort. "Wäre es nicht sinnvoller, den Kindern anderes zu vermitteln: Wir können auch nach einer Trennung in Frieden kommunizieren."