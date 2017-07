Villingen-Schwenningen Wie der Jazz in den Schwarzwald kam

Nicht zuletzt wegen dieser Soundqualität wurde das Studio als Kulturdenkmal klassifiziert.

Es geht auch um den seit 1961 kontinuierlich arbeitenden Jazzkeller in der Webergasse, der in Deutschland so ziemlich einmalig ist und bei dem Jazzgrößen Schlange stehen, um einen Auftrittstermin zu bekommen.

Natürlich gehört auch das Jazzfestival "VS swingt", das viele Jahre erfolgreich arbeitete, mit in diese illustre Reihe, aber dann auch die Nachwuchsarbeit, wo als ein positives Beispiel die Jazz-AG des Gymnasiums am Deutenberg in Schwenningen genannt werden kann.

Diese bunte Mischung aus Vergangenheit und Zukunft wird unter anderem beleuchtet von Lisa Boulton, die im MPS-Studio viele Jazzgrößen persönlich kennengelernt hat, von Reinhard Lenius, der seit Jahrzehnten zu den Mitgliedern und Aktivisten im Jazzkeller gehört und Stefan Merkl, der für die musikalische Nachwuchsarbeit am Deutenberg zuständig ist und schon einige Nachwuchsmusiker zu professioneller Reife gebracht hat.

Freier Eintritt

Live-Musik wird geboten, von der JazzConnexion des Deutenberg-Gymnasiums. Die Veranstaltung wird bewirtet von Mirella Fanelli. Der Eintritt ist frei.