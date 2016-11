Dass Frieden nicht nur ein Thema für Erwachsene und die Politik ist, das erlebten die Teilnehmer beim "KiGo Plus", dem Kindergottesdienst der evangelischen Pfarreien in Villingen. 27 Kinder sowie einige jugendliche und erwachsene Mitarbeiter versammelten sich in der Petruskirche im Haslach, um miteinander zu frühstücken, zu spielen, Gottesdienst zu feiern und sich in kreativer Weise mit dem Thema zu beschäftigen. In einem eindrucksvollen Anspiel stellten Konfirmanden dar, wie aus der Feindschaft zwischen zwei Schulkameraden wieder Freundschaft wurde. Entscheidend dafür war, den ersten Schritt aufeinander zu zu gehen, bis schließlich bildhaft eine Brücke zueinander entstand. Im kreativen Teil waren die Kinder dann eifrig damit beschäftigt zum Beispiel eine kleine Holzbrücke zu bauen, eine Friedenstaube zu basteln oder als Puzzle zu gestalten, Steine zu bemalen, Freundschaftsbänder mit Perlen oder einen Gebetswürfel anzufertigen. Beim gottesdienstlichen Abschluss präsentierten die Kinder stolz ihre Bastelarbeiten, bevor der Vormittag mit dem Gruppenfoto endete. Foto: Kirchengemeinde