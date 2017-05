Villingen-Schwenningen Wider die Plage: Stadt will Tauben-Paragrafen ändern

Im Gespräch mit unserer Zeitung schilderten die Anlieger bereits, wie sehr sie unter der Situation leiden. Auch bei der Stadt wurden sie vorstellig, doch von dieser Seite war ihnen bislang nicht wirklich geholfen worden.

Nun jedoch gab es deutliche Töne von der Stadtverwaltung und das sogar von oberster Stelle: "Um es deutlich zu sagen: Ich finde das ein völliges Unding", so Oberbürgermeister Rupert Kubon, dass ein Privatmann auf seinem Privatgrundstück Tauben füttert, während es in öffentlichen Bereichen verboten sei, "ich finde das ganz schlimm", so Kubon. Daran, dass ein organisierter Taubenschlag und Gipseier die Lösung sein könnten, glaubt Kubon jedoch nicht. Entsprechend engagiert zeigte sich dann auch Glück: "Wir sind sehr wohl bestrebt dagegen vorzugehen", so Glück, "wir müssen dafür aber die Rechtsgrundlage ändern."