Villingen-Schwenningen Wichtige Villinger Hilfe für Peru

Es war 1986, als der Pfarrgemeinderat der Münstergemeinde Villingen eine Partnerschaft mit der Pfarrei San Pablo in der peruanischen Hochlandgemeinde Ocongate einzugehen beschloss, um einen Speisesaal für Schulkinder zu unterstützen.

Ocongate liegt im Departement Cusco/Provinz Quispicanchi im Südosten von Peru. Der Hauptort Ocongate liegt auf 3600 Meter Höhe an der Straße von Urcos nach Cincemil. Im gleichen Jahr wurde von der Erzdiözese Freiburg die Partnerschaft mit der katholischen Kirche von Peru begründet. Die Partnergemeinde wird geleitet von Pater Antonio, der mehrmals in Villingen weilte, um über die Situation in Ocongate zu berichten, aber auch ein herzliches Dankeschön all denen zu sagen, die durch Aktionen Geld sammelten oder für das Projekt spendeten. Dazu gehören bald die St. Ursula- Schulen, die sich der Partnerschaft angeschlossen haben.

Perukreis-Vorsitzende Gabi Erdel erwähnt, dass die persönliche Begegnung ein unverzichtbarer Bestandteil einer lebendigen Partnerschaft ist. 1994, 1995, 1999, 2004 und auch in diesem Jahr reisten Mitglieder des Perukreises der Münstergemeinde nach Ocongate. Dort lernten sie, so Erdel, die Lebensumstände der Menschen kennen. "Nach der Rückkehr konnten wir von unseren vielfältigen Eindrücke und Erfahrungen dort berichtet."