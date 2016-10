Villingen-Schwenningen Wichtige Impulse für den beruflichen Erfolg

Schwarzwald-Baar-Kreis. Am 13. Oktober findet der neunte Frauenwirtschaftstag von 14.30 bis 18 Uhr in der Peterzellerstraße 8 in Villingen bei der Kontaktstelle Frau und Beruf statt.

Einblicke in die Bedeutung von Stimme und Gestik

Die Hauptreferentin Sabine A. Werner mit ihrem Kommunikationstraining Sprechkonzept gibt Einblicke in die Bedeutung von Stimme, Gestik und Mimik. Nie waren Frauen so gut ausgebildet wie heute. Trotzdem bremst oft die so genannte "Gläserne Decke" den beruflichen Erfolg. Carsten Wippermann, Soziologe von der Universität Regensburg, bestätigt in seiner Studie, dass vielfach traditionelle Rollenbilder den Aufstieg von Frauen erschweren. Viele Frauen, die im Beruf gute Arbeit leisteten, würden zudem oft auf die persönliche Berufung warten, so der Soziologe.