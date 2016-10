Villingen-Schwenningen Whisky-Kenner reifen heran

Unter kundiger Leitung von "Volkshochschullehrern" wie Markus Heinzelmann und sein Partner vom Whisky-Club Michael Grieshaber, die sich als Feuerwehr-Alt-Kommandanten auch mit anderen "Bränden" bestens auskennen, ließen sich 16 "Schüler" im Alten Kühlhaus, auch Glaserstüble genannt, in das Einmaleins des "Wassers des Lebens" einweisen. So nennen die Iren den Whisky nämlich auch. Bevor es aber zur Sache ging, gab es eine Einführung in Geschichte und Herstellung dieses Genießer-Getränks. Der Siegeszug der Whisky-Herstellung zum Nationalgetränk in Irland und Schottland ging von den Klöstern aus, die dieses Lebensmittel destillierten und kultivierten, bis es zum Volkssport auch für die normale agrarische Bevölkerung wurde.

In den jungen Vereinigten Staaten von Amerika gab es 1794 sogar eine Whisky-Rebellion, weil sich der Staat zu einem zu hohen Steuersatz für alkoholische Getränke erdreistete. George Washington brauchte mehr Truppen, um den Aufstand niederzuschlagen, als für den Unabhängigkeitskrieg von England. Aber, die Rädelsführer wurden begnadigt; ob bei einem Glas Whisky ist nicht bekannt.

In der so genannten Prohibitionszeit in den USA (1920-1933) wurde Whisky in Apotheken als Medizin verkauft. Entscheidend für den Geschmack der Brände ist die Reifung im Holzfass, innen angekohlt (getoasted). Für den dunklen Whisky benötigt man ehemalige Sherry-, Portwein- oder Bourbonfässer als Aromaverstärker. Das Getränk wird über ein oder zwei Jahrzehnte gelagert und gewinnt dadurch zunehmend an Reife und damit auch an Geschmack. Sechs edle schottische "Single Malt Brands" mit verschiedenen Geschmacksmerkmalen wurden verkostet, durch minimale Verdünnung mit Wasser konnte das Geschmacksvolumen nachjustieren werden. Zur Abrundung wurden Pralinen mit Whisky-Füllungen gereicht. Wahrer Trinkgenuss hat viel mit Kultur zu tun, darin stimmten am Ende alle überein.