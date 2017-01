Villingen-Schwenningen Wetterstation der närrischen Art

VS-Villingen. Eine Wetterstation der besonderen Art hat Marcel Egli in der Rietheimer Straße in Villingen installiert. Der aus der Schweiz stammende Heilpraktiker ist vom Norden Deutschlands in den Süden gezogen und hat die zu Wohnzwecken umgebaute Tankstelle gemietet. Wie es früher üblich war, gab es da nicht nur Zapfsäulen, sondern auch einen Zigarettenautomaten. Einmal abmontiert, war Egli jedoch die kahle Fläche ein Dorn im Auge.