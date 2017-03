Schwarzwald-Baar-Kreis. Auf den Wertstoffhöfen findet im April an drei Tagen eine Sondersammlung für Kühlgeräte statt. Am Samstag, 1. April sowie Mittwoch, 5. April (außer Gütenbach) und Samstag, 8. April können dort zu den üblichen Öffnungszeiten kostenlos gebrauchte Kühlschränke und Gefriertruhen aus Privathaushalten abgegeben werden. In den Recyclingzentren des Kreises werden diese Kühlgeräte ganzjährig angenommen. Viele Kühlschränke und Gefriertruhen enthalten immer noch halogenierte Kohlenwasserstoffe (FCKW/oder Flurkohlenwasserstoffe bzw. FKW), welche die lebensnotwendige Ozonschicht der Erde zerstören. Außerdem wirken FCKW/FKW in der Atmosphäre stark klimawirksam. Um zu verhindern, dass die schädlichen Gase in die Atmosphäre gelangen, müssen die alten Kühlgeräte fachgerecht entsorgt werden.