Villingen-Schwenningen Werner Echle bleibt an der Spitze

VS-Villingen. Sowohl das Vorstandsteam als auch die Mitglieder zeigten sich bei der Hauptversammlung im Hotel Diegner erfreut, als der stellvertretende Vorsitzende Andreas Flöß die Entscheidung Echles bekannt gab. Dies sei aber definitiv seine letzte Amtszeit, also gelte es, bis in zwei Jahren nach einer neuen Führungskraft zu suchen. Und Echle hatte die Bedingung gestellt, dass sich die Aufgaben gerade mit Blick auf die zahlreichen Vorträge, Führungen und Reisen künftig auf mehr Schultern verteilen. Dies sei durch die Berufung von Edgar Tritschler, passionierter Forscher in Sachen Geschichte, und Kreisarchivar Clemens Joos in den Beirat gewährleistet, betonte Echle.

In den ersten beiden Jahren als Vorsitzender sei es ihm gelungen, seine Ziele gemeinsam mit den Vorstandskollegen umzusetzen: die Herausgabe des Jahreshefts auf dem bisherigen hohen Niveau, die Pflege des Kontakts zu Autoren und Referenten, die gute Zusammenarbeit mit dem Beirat und der Stadt, solide Finanzen und den Erhalt des attraktiven Angebots, nannte Echle die Eckpfeiler. Dass sich das Programm sehen lassen kann, bewies die Statistik. Drei Vorträge, acht Führungen, fünf Tages- und drei Mehrtages-Exkursionen gab es 2016. Zudem habe Flöß zum ersten Mal eine Betriebsbesichtigung organisiert, die künftig jedes Jahr auf dem Veranstaltungskalender steht. Die Organisation bedeute zwar viel Arbeit, "aber es macht auch Spaß, vor allem wenn diese Veranstaltungen so gut von Ihnen besucht sind wie derzeit", zog er Resumee. Und ging gleich kurz auf den in diesem Jahr ebenso gefüllten Terminkalender ein.

Froh sei der Geschichts- und Heimatverein, dass sich für das Stadtarchiv nun eine Lösung auf dem Mangin­Gelände abzeichnet und auch des Kreisarchiv wohl nach Villingen kommt. Einen endgültigen Schlussstrich zog Echle unter den heiß diskutierten symbolischen Aufbau des Niederen Tors. Nachdem sich zwar nur wenige Mitglieder an der Abstimmung im Internet beteiligt hätten, aber eine kleine Mehrheit dagegen votiert habe, sei das Thema für ihn und Flöß vom Tisch.