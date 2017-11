Villingen-Schwenningen Werbung auf Bussen umstritten

Vor 18 Jahren wurden mit dem ersten NVP für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Landkreis wichtige Entwicklungen angestoßen: Der integrale Taktfahrplan im Schienenpersonenverkehr, die Einführung des Ringzuges, eine Vielzahl von Buskonzepten zur Flächenerschließung, die Einführung des Rufbus-Systems und des Tarifverbunds VSB und des regionalen 3er Tarifs mit den Nachbarverbünden sowie die Weiterentwicklung der Fahrgastinformation.

Im März 2015 beschloss der Kreistag die Fortschreibung des NVP. In der Zwischenzeit hat die Verwaltung das gesamte Kreisgebiet in seinen Teilräumen mit dem Ziel überplant, der Bevölkerung für die Zukunft ein attraktives ÖPNV-Angebot sicherzustellen. Bereits zum Vorentwurf wurden die Städte und Gemeinden, Verkehrsunternehmen, der Verkehrsverbund und der Behindertenbeauftragte des Landkreises in die Planungen einbezogen.

Dazu kamen in Bürgerbeteiligungsverfahren mit Informationsveranstaltungen in Königsfeld, VS-Villingen, Bräunlingen, St. Georgen und Tuningen und die Diskussionsreihe "VSB-Dialog" in VS-Villingen.