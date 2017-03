Villingen-Schwenningen Wer hat von ihrem Tellerchen gegessen?

VS-Villingen. Bei der Polizei wurde bereits Anzeige erstattet. Aber nicht etwa wegen des Mundraubes, den der große Unbekannte in einer Nacht vorletzter Woche unzweifelhaft begangen hat. Nein, er habe auch Taschen durchwühlt und sich darüber hinaus unberechtigter Weise im Obergeschoss des weitläufigen Gebäudekomplexes aufgehalten, heißt es.

Dem historisch bedeutsamen Haus wird gerade ein neues Gesicht gegeben. Ein Gerüst wurde gestellt, auf welchem tagsüber gerade fleißige Maler bei der Arbeit zu sehen sind und der Fassade einen neuen Anstrich verpassen. Ihr Material lagern die Maler in den leerstehenden Räumlichkeiten im Obergeschoss, in welche sie täglich über ein offen stehendes Fenster gelangen. Doch offenbar haben nicht nur sie, wie eigentlich vorgesehen, Zutritt zu der Wohnung, sondern auch besagter Unbekannter.

Eines Tages in der vorvergangenen Woche, erzählte nun einer der Maler im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten, habe er eine Person ertappt, die offenbar in das Haus eingestiegen sei. Der Mann habe die Flucht ergriffen und sei weggerannt. Hinterlassen habe er jedoch ein Chaos: Die Maler hätten in den leerstehenden Räumen neben ihrem Material tagsüber auch ihre Taschen abgestellt. "Der Typ hat meine Tasche durchwühlt, meine Sachen lagen dann überall verstreut", erzählte der Maler.