Villingen-Schwenningen Wer gewinnt dieses Jahr den Titel?

Ein guter Busfahrer bringt neben Freundlichkeit gegenüber seinen Fahrgästen auch eine Portion Gelassenheit mit und natürlich das Geschick, den schweren Bus sicher und ruhig zu chauffieren. Wer seine Sache richtig gut macht, der soll natürlich dafür auch belohnt werden und hat auf jeden Fall den Titel VSB Busfahrer des Jahres 2017 verdient.

Fahrgäste müssen einfach nur die "Gewinnhänger" ausfüllen, die in den Bussen aufgehängt sind oder ihre Bewertung per E-Mail an busfahrerdesjahres@v-s-b.de senden und neben den eigenen Kontaktdaten Angaben zur Liniennummer, zum Bus-Kennzeichen und zu Datum und Uhrzeit machen. Neben der Bewertung freut sich der VSB wieder ganz besonders über Berichte von persönlichen Erlebnissen mit "Ihrem Busfahrer". Der Wettbewerb VSB Busfahrer des Jahres 2017 läuft bis zum 30. September, bis dahin müssen die Stimmen per Post oder E-Mail beim VSB eingegangen sein. Mitmachen lohnt sich, verspricht Thomas J. Mager: Alle Einsendungen nehmen an der Verlosung von einer VSB Card aufgeladen im Wert von 100 Euro sowie für vier weitere VSB Cards aufgeladen im Wert von je 50 Euro teil.

Weitere Informationen: www.v-s-b.de