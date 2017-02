Villingen-Schwenningen Wenn Zunftmeister im Katerfell steckt

VS-Villingen. Ob der lokalen Prominenz oder dem Nachbarn von nebenan, sie alle sind in das ein oder andere Fettnäpfchen getreten und können sich im 145. Jahrgang der Zeitung wiederfinden. Ganz schön zugeknöpft seien manche ihnen gegenüber gewesen, erzählen die beiden Redakteurinnen mit einem Schmunzeln, da hätten sie schon mal ein paar Geschichten aus dem Vorstandsteam herauskitzeln müssen. Doch plötzlich nach Weihnachten seien noch einige Anekdoten bei ihnen gelandet.

Da herrschte ein reger ­E-Mail-Verkehr zwischen den beiden Frauen, die gemeinsam den Texten den letzten Schliff gaben. Stolz sind sie, das Projekt Fasnachts-Zeitung wieder zu zweit gestemmt zu haben, weitere Mitstreiter seien derzeit nicht in Sicht. "Wir halten durch", lautet denn ihre Devise, macht es doch Spaß, das ­fertige Produkt in Händen zu halten und möglichst viele Leser an den kleineren und größeren Missgeschicken teilhaben zu lassen.

Gerne erzählt Andrea Irion von einem Vorstandskollegen, der sich noch viel zu jung für eine Brille hält. Als er beim Adventskaffee mit einer Kerze zur Stimmung beitragen wollte, brauchte er lange, bis der endlich Docht brannte. Als der Gestank durchs Wohnzimmer zog, stellte sich heraus, dass er statt eines Teelichts eine Kunststoffkerze angezündet hatte. Das Duo nimmt nicht nur die eigenen Mitstreiter aufs Korn, sondern hat sich auch bei den anderen Fasnetvereinen auf die Lauer gelegt. So ist zu erfahren, dass die Gäste in der Zehntscheuer genau aufpassen müssen, was auf den Tisch kommt. Zumindest soll Ehrenzunftmeister Joachim Wöhrle schon mal einen Spätburgunder Rotwein als Trollinger an den Mann bringen, wenn der schwäbische Tropfen gefragt ist.