Villingen-Schwenningen Wenn sogar der BMI zählt

Für den ersten Einblick erfolgte ein informativer Vortag über die verschiedenen Arbeitsbereiche der Polizei. Anschließend wies Pressesprecher Günter Hones die Studieninteressierten auf die Schnuppervorlesungen in den Fakultäten Kriminalwissenschaften, Rechtswissenschaften und Sozialwissenschaften hin.

Die Schüler erhielten durch die Vorlesungen einen Einblick in den regulären Unterricht der Hochschule. An dem Info-Stand beantworteten zuständige Beamte individuelle Fragen bezüglich der Ausbildung zum mittleren Polizeivollzugdienst, zum dualen Bachelor-Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst sowie für "Direkteinsteiger", welche mit Abitur/Fachabitur und neunmonatiger Vorausbildung das Studium beginnen können. Erklärt wurden Grundvoraussetzungen wie etwa die "weiße Weste", welche ein Vorstrafenfreies Register meint, die Verfassungstreue, die gute körperliche Fitness, Mindestgröße und -alter, sowie der erwartete Rahmen des Body-Mass-Index (BMI). Zudem die Erwartungen an die Bewerber, wie Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Einsatz- und Leistungsbereitschaft, Freude am Umgang mit Menschen und Einfühlvermögen. Für die Studieninhalte, -fächer, -dauer sowie die Erklärung der einzelnen Module erhielten die Interessenten eine informative Broschüre.

Die Polizei in Baden-Würtemberg beschäftigt derzeit rund 30 000 Mitarbeiter. Pro Studienjahrgang schließen rund 450 Absolventen das Studium am Standort Villingen-Schwenningen erfolgreich ab und werden in Baden-Würtemberg verteilt. Durch die Einstellungsoffensive des Landes steigt die Zahl der Studienanfänger in den kommenden Jahren.