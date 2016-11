Villingen-Schwenningen Wenn selbst Handwerker Fenster nicht aufstemmen können

So erzählt Polizeioberkommissar Bernhard Weißhaar von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle mit einem süffisanten Lächeln von den kläglichen Versuchen eines Handwerkers, ein nachgerüstetes Fenster aufzubrechen. "Am Ende haben sie es zu dritt versucht und nicht geschafft", grinst Weißhaar. Genau jene Versuche sollen die Vorurteile, dass ein Einbrecher "sowieso in die Wohnung kommt, wenn er es möchte", widerlegen. Thomas Kailer von Fensterbau Gross pflichtet ihm bei: "Selbst unsere Herren im Prüfstand lagen nach 20 Minuten hechelnd am Boden – ein normaler Einbrecher würde aber nicht länger als sieben Minuten versuchen, ein Fenster aufzuhebeln."

Den Verantwortlichen geht es deshalb darum, bei der Veranstaltung ein Bewusstsein für den Einbruchschutz zu vermitteln. "Die Wertigkeit in unserer Gesellschaft hat sich verschoben – für die Felgen am Audi legen wir 2000 Euro hin, für sichere Fenster nicht", macht Kailer deutlich. Dabei geht es nicht nur, wie Polizeioberkommissar Weißhaar erklärt, um den materiellen Verlust, sondern auch um die psychologischen Folgen nach einem Einbruch: "Man fühlt sich einfach nicht mehr sicher."

Damit es nicht so weit kommt, habe man den "Tag der Sicherheit" ins Leben gerufen. Reichlich Informationen werden hierbei unter anderem bei den Fachvorträgen, die ab 13 Uhr beginnen, vermittelt. So wird die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Zahlen, Daten und Fakten zu Einbrüchen und Maßnahmen, die davor schützen, liefern. Neben dem umfangreichen Themenblock zur Sicherung von Fenstern und Türen, den Möglichkeiten der Nachrüstung und den Vorteilen von mechanischen Sicherungsmaßnahmen geht es zudem um elektronischen Schutz mithilfe von Einbruchsmeldeanlagen und Videotechnik. Darüber hinaus sollen die Besucher für die Themen Brandschutz sowie Rauchwarnmelder sensibilisiert werden. Als einen weiteren Aspekt werden zudem von der hiesigen Energieagentur die Förderprogramme zu den Einbruchschutzmaßnahmen erläutert. Versicherungsmakler stehen zudem zur Verfügung, um hinsichtlich des Versicherungsschutzes zu informieren. "Da geht es darum, ob die Versicherung auch bei gekippten Fenstern oder nicht verschlossenen Türen greift", erklärt Organisator und Jochen Ummenhofer vom gleichnamigen Versicherungsbüro.