Villingen-Schwenningen Wenn Schilder nicht ausreichen

VS-Schwenningen. Die Busfahrer hatten im Bereich der Metzgergasse in den vergangenen Wochen ihre liebe Müh’ und Not. Immer wieder wurde der Busverkehr durch unrechtmäßig abgestellte Fahrzeuge in der Metzgergasse und der Marktstraße massiv beeinträchtigt (wir berichteten). Doch auch nach Wochen scheinen die Verkehrsteilnehmer die Halteverbots-Schilder zu ignorieren. Aus diesem Grund handelte nun die Stadtverwaltung.