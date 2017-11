Villingen-Schwenningen Wenn Nachbarn einen Verdacht hegen

VS-Villingen. Am Samstag, 11. November, ist es soweit, um 19.30 Uhr beginnt die Krimikomödie, die wieder für viele Lacher sorgen wird. Am Samstag, 18. November, wird das Stück wiederholt, weitere Aufführungen sind am Sonntag, 12. November, und am Sonntag, 19. November, jeweils ab 17.30 Uhr.

Das Stück baut auf dem Gedicht von Loriot "Es blaut die Nacht, die Sternlein blinken" auf, in zwei Akten mit jeweils acht Szenen, längere und kürzere, geht es auf der Bühne rund, zehn Darsteller und zehn Personen hinter der Bühne tun alles für das Gelingen der Krimikomödie. Das Bistro ist jeweils eineinhalb Stunden vor der Aufführung für hungrige und durstige Gäste geöffnet.

Im Pressegespräch erklärt Detlef Fuchs, dass der Bühnenaufbau gemeinsam geschultert wird. Das Stück spielt in der heutigen Zeit, die Region wird einbezogen, alles spielt sich in einem gemütlichen Wohnzimmer ab. Ob es so gemütlich bleibt, ist abzuwarten. "Wir bringen unsere eigenen Requisiten mit, was jetzt noch chaotisch wirkt, wird an der Premiere super dastehen", betont er.