Villingen-Schwenningen Wenn Mädchen in der Flasche tanzen

Stein für Stein suchen sie das Münster ab, ob sich ein geeigneter Schimmer oder vielleicht sogar Sand entdecken lässt. Sie nehmen das Pflaster ebenso unter die Lupe wie die Eingangsportale, lichten alles ab, was sie später am Computer mit einigen Kniffen noch in eine orientalische Kulisse verwandeln könnten. Denn das Fotografieren ist nur die eine Aufgabe der Videokunst-AG, der Umgang mit Schneid- und Fotobearbeitungsprogrammen die eigentliche Her­ausforderung, um bühnenreife Clips zu produzieren.

Mit dem Computer beschäftige er sich gerne und schon lange, aber das Fotografieren mache auch Spaß, erzählt Lukas Bohn. Es sei einfach toll, alles mal ausprobieren zu können. Zurück in der Schule, schaut die Gruppe neugierig die Ausbeute des Tages an. Mit dem ein oder anderen Dreh am Computer lasse sich da auf jeden Fall die richtige Szenerie für das Orientmärchen hervorzaubern, sind sich die Musikdesignstudenten sicher. Gerade mit der professionellen Ausstattung zur Videobearbeitung, die ihnen an der Hochschule zu Verfügung steht. Haben sie doch zusammen mit den Schülern schon faszinierende Sequenzen mit überraschenden Effekten für das Tanztheater zusammengestellt. Natürlich ist Aladins Wunderlampe zu sehen, auch Flaschengeister gehören zu einem Märchen aus Tausendundeiner Nacht. Da hätten sie einfach in zwei Schritten einige der jungen Tänzerinnen und eine Flasche gefilmt, am Computer beides übereinandergelegt, verraten die Schüler. Jetzt sind sie ganz gespannt, wie ihre Filmclips auf der Bühne im Theater am Ring wirken und bei den Zuschauern ankommen.

Die Aufführungen des Tanztheaters "Scheherazade" sind am Mittwoch, 28. Juni, ab 10.30 Uhr in der Reihe "Auftakt" und am Freitag, 7. Juli, ab 18 Uhr jeweils im Theater am Ring in Villingen. Die Vorstellung am Freitag ist bis auf wenige Restkarten bereits so gut wie ausverkauft. Für die Premiere gibt es noch freie Plätze. Karten sind im Vorverkauf erhältlich für 20, 16 und zwölf Euro (ermäßigt 50 Prozent) unter anderem beim Tourist-Info & Ticket-Service in Villingen im Franziskaner Kulturzentrum und in Schwenningen im Bahnhof, außerdem an allen Vorverkaufsstellen von Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg, unter Telefon 07721/ 82 25 25 und E-Mail tickets@villingen-schwenningen.de sowie im Internet unter der Adresse www.villingen-schwenningen.de.