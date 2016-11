Villingen-Schwenningen Wenn Laien ein bisschen Richter sind

Villingen ist Standort eines Schöffengerichts, nicht überall haben "Laienrichter" ein Mitspracherecht. In der Zähringerstadt sehr wohl, die je nach Verfahren eingesetzten Schöffen sind dem Berufsrichter in Sachen Urteilsfindung sogar gleichgestellt. Die jährliche Auslosung der für fünf Jahre gewählten Schöffen ist rechtlich vorgeschrieben, Bäumlers Art der "Auswahl" ist gleichsam simpel wie effektiv: Nun lagen wieder zehn Karten verdeckt vor ihm, je zwei galt es für jeden für 2017 vorerst anberaumten Sitzungstag des Schöffengerichts zu ziehen.

Wochendatum von der Justizangestellten Mandy Spyra genannt bekommen, zwei Karten aufdecken, alle wieder nach unten wenden, mischen und neu ziehen – es dauerte eine Weile, bis das kommende Justizjahr umrissen war. "Die Namensliste geht uns von kommunaler Seite zu. Die Leute werden dann für fünf Jahre gewählt, einmal im Jahr steht eben das da an, die Auslosung", informiert Bäumler.

Spannend ist anders, doch bezüglich der Besetzung eines Schöffengerichts treten natürlich andere Faktoren in den Vordergrund. Nach wie vor werden ehrenamtliche Richter eingesetzt, um das Vertrauen der Bürger in die Justiz zu stärken. An dieser Intention hat sich seit dem 19. Jahrhundert nichts geändert. In Villingen ist die bürgerliche Mitsprache gewollt, diese sollte keinesfalls auf die leichte Schulter genommen werden. Schöffen werden vom Richter hinzugezogen, wenn in einem Verfahren eine höhere Strafe in Betracht kommt, Schöffengerichte sind mit einer Strafgewalt von bis zu vier Jahren Freiheitsentzug versehen. "Momentan sind wir personell gut ausgestattet, es gibt aber schon Schwankungen", so Bäumler. Die zur Verfügung stehenden Schöffen wurden vor drei Jahren gewählt und befinden sich damit also noch zwei weitere Jahre im Ehrenamt. In Villingen kommen Schöffen sowohl im Erwachsenen- wie auch im Jugendstrafrecht zum Einsatz. Zu deren Stundenvergütung bemerkt Bäumler übrigens moderat schmunzelnd: "Geld lässt sich mit der Tätigkeit sicher nicht verdienen!"