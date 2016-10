Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche (BEKJ) mit der Interdisziplinären Frühförderstelle (IFF) des Schwarzwald-Baar-Kreises lädt Eltern von Kindern und Jugendlichen zu ihrer Vortragsreihe am Donnerstag, 20. Oktober, um 19.30 Uhr in die Beratungsstelle in der Herdstraße 4 in VS-Villingen, Besprechungsraum 105 ein. Das Thema lautet: "Kinder in der Pubertät". Wenn Kinder in die Pubertät kommen fühlen sich Eltern oft überfordert. Liebeskummer, Stress mit den Eltern, Schulprobleme, erste sexuelle Erfahrungen, teure Klamotten – an diesem Abend werden Tipps zum Umgang mit "Teenies" gegeben. Die Teilnahme ist kostenlos.