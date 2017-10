Villingen-Schwenningen "Wenn jemand Unterstützung sucht, dann gibt es diese auch"

Kein Grund zur Panik. Sowohl die Hochschule Furtwangen (HFU) als auch die Duale Hochschule (DHBW) bieten Studienberatungen an. "In den ersten zwei Wochen wenden sich insbesondere neue Studierende an mich", schildert Victoria Reineck von der zentralen Studienberatung der HFU im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. "Sie fragen sich oft: ›Ist das Studium das richtige für mich?‹, dann gilt es, schnell eine Lösung zu finden", weiß sie. Denn: "Dann besteht vielleicht noch die Möglichkeit, in einen anderen Studiengang hinein zu rutschen."

Auch bei persönlichen Schwierigkeiten, Prüfungsfragen oder Fragen zu Lerntechniken sind die Studienberaterinnen Anlaufstelle. "Die Anfragen bezüglich Prüfungsängsten in Kombination mit dem Zeitmanagement sind in den letzten Jahren gestiegen", berichtet Anita Peter. Sie ist die Leiterin der Allgemeinen Studienberatung der DHBW am Campus Schwenningen und hat selbst dual studiert. "Ich weiß, dass das Studium sehr anspruchsvoll ist und kann daher sehr gut nachvollziehen, was in den Studenten vor sich geht", schildert sie. "Wenn jemand Unterstützung sucht, dann gibt es die auch", betont Anita Peter.

Bei den Studienberaterinnen "laufen die Fäden zusammen", wie Victoria Reineck erläutert. "Ich verstehe mich als zentrale Erstanlaufstelle", sagt sie. Die Anliegen werden anonym und vertraulich besprochen. Nach der Problemanalyse gelte es, Optionen und Möglichkeiten zu entwickeln und auch bei der Entscheidungsfindung zu helfen. Bei fachlichen Fragen vermittelt die Studienberatung Ansprechpartner, die Expertenrat geben können. Unter anderem könne dies die Fachstudienbetreuung sein, greift Victoria Reineck exemplarisch heraus. Auch mit der Agentur für Arbeit oder der Beratungsstelle des Studierendenwerks Freiburg werde eng zusammengearbeitet, so Anita Peter.